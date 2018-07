Trump: AB ile tarifeleri sıfırlama konusunda anlaştık

ABD Başkanı Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile Beyaz Saray'da görüştü.

NATO Zirvesi sonrası Avrupa'yı düşman olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, gerilimi azaltacak mesajlar verdi.

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çeken Trump, "AB ile dünyanın en büyük ticaret hacmine sahibiz. Bu ticari ilişkilerimizi ABD ve AB vatandaşlarının yararına daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'nin de etkilendiği çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerin de çözüleceğini belirtti.