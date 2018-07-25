Ekonomi Trump AB ile tarifeleri sıfırlama konusunda anlaştık
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump: AB ile tarifeleri sıfırlama konusunda anlaştık

Trump: AB ile tarifeleri sıfırlama konusunda anlaştık

NATO Zirvesinden sonra Avrupa Birliği'ni düşman olarak nitelendiren Trump'tan barış mesajı geldi. ABD Başkanı Trump, "AB ile otomobil harici endüstriyel ürünlere yönelik tarifeleri ve sübvansiyonları sıfırlamaya çalışmak konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Trump
ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Trump, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile Beyaz Saray'da görüştü.

NATO Zirvesi sonrası Avrupa'yı düşman olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, gerilimi azaltacak mesajlar verdi.

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki 1 milyar dolarlık ticaret hacmine dikkat çeken Trump, "AB ile dünyanın en büyük ticaret hacmine sahibiz. Bu ticari ilişkilerimizi ABD ve AB vatandaşlarının yararına daha da güçlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'nin de etkilendiği çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerin de çözüleceğini belirtti.

AB'ye barış eli

AB'ye barış eli

Trump, düşman olarak nitelediği Avrupa'ya uzlaşı mesajı verdi.
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