Trump riski altını zirveye taşıdı

Son dönemde, ABD Başkanı Donald Trump politikalarının ülkede enflasyon beklentilerini bozacağına dair endişeler, Fed’in faiz indirimi konusundaki temkinli duruşu ve artan jeopolitik riskler yatırımcıları yeniden güvenli liman altına yöneltti. Ons altın fiyatı 1,5 ay gibi kısa bir sürede yüzde 11,2 değer kazanarak 2 bin 624 dolardan 2 bin 916 dolara yükseldi. Yurt içinde de gram ve çeyrek fiyatları ons altına paralel bir seyir izledi. Gram altın, dün gün içinde rekor kırarak 3 bin 400 lira bandını test etti. Gram altın 1 Ocak tarihinde 2 bin 984 lira seviyesindeydi. Kapanışı 3 bin 388 liradan yapan gram altın, yıl başından beri yüzde 13,4 primlendi. Serbest piyasada çeyrek altın da 5 bin 563 liradan satıldı.
TALEP HÂLÂ ÇOK GÜÇLÜ
Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Bulls Yatırım Yurtdışı ve Kurumsal Satış Direktörü Cenk Akyoldaş, faizlerin yüksek seyri, ABD tahvillerini cazip kılsa da enflasyona karşı korunma isteğinin altına yönelik talebi oldukça güçlendirdiğini söyledi. Akyoldaş, "Jeopolitik risklere bakacak olursak Rusya-Ukrayna Savaşı hâlâ devam ediyor ve Trump-Putin görüşmesine rağmen sürecin nasıl sonuçlanacağı belirsiz. Orta Doğu’daki gerilim de tırmanıyor. ABD istihbaratı, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırı planladığını rapor etti. Bu durum, bölgede yeni çatışma riski doğuruyor. ABD-Çin ilişkilerinde Tayvan üzerinden süregelen gerginlik de yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor. Fed'in faiz indirimlerini geciktirmesi, küresel enflasyon ve jeopolitik risklerin sürmesi ortauzun vadede ons altının 2 bin 800-3 bin 100 dolar seviyelerinde dalgalanmasına yol açabilir" dedi.