Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
Trump'ın 'Tayvan'a 400 milyon dolarlık askeri yardımı iptal etti' iddiası

Trump'ın 'Tayvan'a 400 milyon dolarlık askeri yardımı iptal etti' iddiası

12:1919/09/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Trump'ın Çin ile anlaşmak için Tayvan'a 400 milyon dolarlık askeri yardımı iptal ettiği öne sürüldü.
Trump'ın Çin ile anlaşmak için Tayvan'a 400 milyon dolarlık askeri yardımı iptal ettiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasına varmak amacıyla, 400 milyon dolardan fazla askeri yardımın Tayvan'a verilmesini onaylamadığı iddia edildi.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapması beklenen görüşme öncesinde Tayvan'a yönelik verdiği bir karar ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara göre, Şi ile ticaret anlaşmasına varmaya çalışan Trump, değeri 400 milyon doları aşan askeri yardım paketinin Tayvan'a verilmesine imza atmadı.

Askeri yardım paketinin, Tayvan'a yapılan önceki yardımlara kıyasla "daha öldürücü" olduğunu kaydeden kaynaklar, Trump'ın bu kararının, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki adaya yönelik politikalarda "U dönüşü" teşkil ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, sevkiyatı durdurulan paketin mühimmat, insansız hava araçları, füzeler ve adanın kıyı şeridini gözetlemede kullanılacak sensörler gibi ekipmanlardan oluştuğunu söyledi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.



#ABD
#Çin
#Donald Trump
#Şi Cinping
#Tayvan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK YURT EK YERLEŞTİRME TARİH AÇIKLAMALARI: KYK ek yurt başvuru tarihleri belli oldu muİ ne zaman açıklanacak?