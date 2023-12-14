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Ekonomi

TÜBİTAK BİGG Fonu ile 153 teknoloji girişimine yatırım yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK BİGG Fonu kapsamında 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında 137 milyon lira yatırım yapılacağını bildirdi.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:37 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X sosyal medya platformundan TÜBİTAK BİGG Fonu desteğine ilişkin paylaşımda bulundu.


Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK BİGG Fonu, 153 teknoloji girişimine, fikirden ürüne geçiş aşamasında, 137 milyon lira yatırım yapacak. 2012'den bu yana Bireysel Genç Girişimci Programı ile desteklenerek kurulan girişimlerin sayısı 2 bin 293. Girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."


Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, fikir aşamasındaki girişimlere yüzde 3 hisse karşılığında 900 bin lira yatırım yapılacak.




#Mehmet Fatih Kacır
#teknoloji girişimleri
#TÜBİTAK BİGG Fonu
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