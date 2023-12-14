TÜBİTAK BİGG Fonu ile 153 teknoloji girişimine yatırım yapılacak

Sıfır konut ve otomobilden sonra fiyat düşüşleri kira fiyatlarında ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizammedin Aşa'ya göre kiralarda son aylarda yüzde 10-15'lik bir düşüş yaşandı. Düşüşün devam edeceğini belirten Aşa, "Son iki üç aya baktığımız zaman yüzde 10-15'lik bir düşüş var. Daha önce 20 bin, 22 bin, 23 bin istenilen evler şu anda 17 bin, 18 binden tutulabiliyor. " şeklinde konuştu.