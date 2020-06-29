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Ekonomi TÜBİTAKa 15 yeni personel alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜBİTAK'a 15 yeni personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na yeni personel alımları yapılacak. 15 yeni personel alımı için yapılacak başvurular 20 Temmuz'da sona erecekken, adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) 15 yeni personel istihdam edilecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına personel alımı yapılacak.

Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.

Başvurular 20 Temmuz'da sona erecek. Sınavla ilgili gerekli koşullara ve süreçlere, kurumun (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından ulaşılabilecek.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

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