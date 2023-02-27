TÜİK dış ticaret istatistiklerini açıkladı

TÜİK, Ocak 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 2023'ün Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTTI

Ocak ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. 2022 Ocak ayında yüzde 63 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi. Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta; 2023 Ocak ayında ara mallarının payı yüzde 80,3, sermaye mallarının payı yüzde 11 ve tüketim mallarının payı yüzde 8,7 oldu.

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