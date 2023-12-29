Tüm emeklilere çifte zam

Buna 2023’ün son 6 ayında ortaya çıkan enflasyon farkı da eklenecek. Böylece memur ve emeklisine ocakta yapılacak artış aralık ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. Bu tutarın yüzde 50 olması öngörülüyor. Bununla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek yıl bir kez mi yoksa iki kez mi zam yapılacağı da merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre; memur emeklilerinde olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de gelecek yıl iki zam yapılacak. Ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilecek artışlar enflasyon oranına göre netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyona karşı korunacak.