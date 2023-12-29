Tüm emeklilere çifte zam

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücretin yüzde 49 artışla 17 bin TL’ye yükseltilmesi sonrasında dikkatler yeni yıldaki emekli maaşı artışlarına çevrildi. Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren iki yıllık toplu sözleşmeye göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 artış yapılacak.
YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENİYOR
Buna 2023’ün son 6 ayında ortaya çıkan enflasyon farkı da eklenecek. Böylece memur ve emeklisine ocakta yapılacak artış aralık ayı enflasyonu ile netlik kazanacak. Bu tutarın yüzde 50 olması öngörülüyor. Bununla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek yıl bir kez mi yoksa iki kez mi zam yapılacağı da merak ediliyor. Edinilen bilgilere göre; memur emeklilerinde olduğu gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de gelecek yıl iki zam yapılacak. Ocak ve temmuz aylarında gerçekleştirilecek artışlar enflasyon oranına göre netleşecek. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri de enflasyona karşı korunacak.
Kişi başı 700 LİRA istihdam desteği
Yeni tespit edilen 2024 yılı asgari ücreti ile birlikte işvereni korumak ve istihdamda artışı sağlamak için verilen asgari ücrete prim desteği de yükseltildi. Daha önce 500 TL olan destek 700 TL’ye çıktı. Bu tutar, işverenin çalışan için ödediği sigorta priminden düşülüyor. Örneğin işveren çalışan başına bin 400 TL prim ödemek yerine 700 TL veriyor. İşverenin ödediği vergiden düşülen rakam istihdam konusunda teşvik edici oluyor. Destekle asgari ücretin maliyetinin bir bölümü devlet tarafından karşılanarak işverenin yükü hafifletiliyor.