Ekonomi TÜMOSANdan güçlü büyüme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜMOSAN’dan güçlü büyüme

Yılın ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 78 artıran TÜMOSAN Motor, kârlılığını sürdürdü. İlk çeyrekte 27,2 milyon dolar kâr sağlayan şirket, ikinci çeyrekte ise 41,7 milyon lira kâr elde etti. Şirketin hasılatı ise aynı dönemde yüzde 136 yükselirken, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Her zaman hedeflerimizin üzerine koyarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Mustafa İlhan Yeni Şafak
TÜMOSAN’dan güçlü büyüme
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN, yılın ikinci çeyreğinde 41,7 milyon lira kâr elde ederken, geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 78, hasılatını da yüzde 136 artırdı. Şirketin hasılatı 606,3 milyon liraya ulaşırken, brüt kâr marjı ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 19 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu. Pandemi etkisine rağmen 2021’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyle devam ediyoruz. Yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası amacıyla tüm gücümüzle teknolojiye yatırım yapmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl devreye aldıkları acil eylem planlarının meyvelerini 2021’de toplamaya başladıklarını ifade eden Tosun, “Her zaman hedeflerimizin üzerine koyarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.

YENİ NESİL MOTOR ÜRÜN AİLESİ YOLDA

Ürettiği traktörlerinde kendi motorunu kullanarak Türkiye’nin ilk ve tek yerli-milli motoruna sahip traktörlerini yıllardır çiftçinin kullanımına sunan TÜMOSAN gelecek yıllarda da bu unvanını korumaya devam edecek adımlar atmaya devam ediyor. Avrupa Birliği regülasyonları kapsamında emisyon seviyeleri arttırılan tarım sektörü için yeni nesil motor ürün ailesi geliştirme çalışmalarına devam eden TÜMOSAN, elektronik kontrollü, yüksek basınç hatlı ve egzoz arıtma sistemlerine sahip motorunun testlerini tamamlayarak Türkiye’de yine bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

AVRUPA PAZARI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun “Şu anda 23 yurt dışı distribütörümüzden özellikle Balkan ülkeleri, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Özellikle Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmaktayız. Avrupa traktör pazarı için ise çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yurt dışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

SAVUNMADA KRİTİK İŞBİRLİĞİ İMZASI

Geçtiğimiz günlerde HAVELSAN ile Mutabakat Muhtırası imzalayan TÜMOSAN, bu işbirliğiyle savunma sanayiinde önemli bir adım attı. İmzalar ile artık TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda kullanılmak üzere istihbarat, gözetleme ve keşif sistemleri ile entegre olacak şekilde HAVELSAN DOOB/HARBİYE-Taktik Komuta Kontrol Bilgi Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. HAVELSAN tarafından geliştirilen HAVELSAN KASK sistemi TÜMOSAN tarafından geliştirilen PUSAT ve benzeri platformlarda konumlandırılacak. KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) tehlikelere karşı ürünler, ihtiyaç halinde PUSAT ve benzeri platformlara entegre edilecek.

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