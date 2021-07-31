Turizm geliri 3 milyar doları aştı

Salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalardan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme adımlarıyla birlikte gelir de artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, tarafından açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre, Türkiye’nin turizm geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 73,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 2 milyar 436 milyon 913 bin doları kişisel harcamalar, 566 milyon 716 bin doları ise paket tur harcamalardan oluştu.

GECELİK ORTALAMA HARCAMA 57 DOLAR

Bu çeyrekte gecelik ortalama harcama 57 dolar oldu. Geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 64 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 44 dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 4 milyon 66 bin 210 kişi olurken, ziyaretçilerin yüzde 77,3’ünü 3 milyon 144 bin 815 kişi ile yabancılar, yüzde 22,7’sini ise 921 bin 395 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yabancı ziyaretçiler, Türkiye’yi yüzde 70,3 ile en çok “gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler” amacı ile ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 14,8 ile “akraba ve arkadaş ziyareti”, üçüncü sırada ise ile yüzde 6,7 ile “iş amaçlı (konferans, toplantı, görev vb.)” yer aldı.

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AKRABA ZİYARETİ ARTTI

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye’ye yüzde 63,7 ile en çok “akraba ve arkadaş ziyareti” amacıyla geldi. Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, 334 milyon 936 bin dolar oldu. Bunun 333 milyon 704 bin doları kişisel, 1 milyon 232 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 395 bin 189 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 848 dolar olarak kayıtlara geçti.

İLK ÇEYREĞİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye’nin 2021 yılı ilk çeyreğindeki turizm geliri ise 2 milyar 452 milyon 213 bin olarak gerçekleşmişti. Ayrıca Türkiye’nin, 2020’de elde ettiği turizm geliri de 2019'a göre yüzde 65 azalışla 12 milyar 59 milyon 320 bin dolara gerilemişti. Geçen yılın ikinci çeyreğinde ise TÜİK'in açıkladığı turizm istatistikleri, ülkelerin salgında kapanması nedeniyle açıklanmamıştı.

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