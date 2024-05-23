Turizm profesyonelleri İstanbul'da buluşacak

Türkiye turizminin yol haritasının çizildiği İstanbul Turizm Fuarı (ITF), ikinci kez kapılarını yabancı operatör ve acentalara açacak. 9-10 Ekim tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek fuar artan talep dolayısıyla 10 bin metrekarelik yeni adresine taşındı. Fuara katılımın geçen yıla göre 1,5 kat artması bekleniyor. 15 binin üzerinde turizm profesyonelinin ziyaret edeceği etkinlikte, otel ve acente kontratları yapılacak, erken rezervasyon kampanyaları başlayacak ve yeni sezon anlaşmaları imzalanacak.

TÜRKİYE'NİN TANITIMA KATKI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, İstanbul Turizm Fuarı'nın turizm profesyonellerini buluşturan ve turizm pazarını canlandıran önemli bir mecra olduğunu ifade etti. Eresin, fuarın ülkeler arası turizm ilişkilerini geliştireceğine ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da ITF'nin profesyonellerin uluslararası buluşma noktası olacağını dile getirdi.

DAHA GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ KURULACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Taş ise fuarın sektöre yeni bir soluk kazandıracağını vurguladı. Dream Project CEO'su Volkan Ataman, ITF'nin ilk yılında büyük ses getirdiğini ve bu yıl daha güçlü iş birliklerine vesile olacağını kaydetti. Ataman, uluslararası hosted buyer programı ile katılımcıların ticari hacimlerine ve tanıtımlarına ciddi katkılar sağlanacağını söyledi.







