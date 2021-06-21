Turizmde büyük gün: Yarından itibaren turist akını başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen uçuş yasakları bir bir kaldırılıyor. Özellikle Türkiye'nin aşılamada son günlerde ortaya koyduğu büyük başarı ve turizm bölgelerindeki tesis ve havalimanlarında alınan tedbirler ile getirilen güvenli turizm sertifikası uygulaması meyvelerini de hızla veriyor.

Turizmcilerin Rusya’dan beklediği müjdeli haber geçtiğimiz günlerde geldi.

ÜÇ GÜNLÜK İNCELEME SONRASI MÜJDELİ HABER GELDİ

Rusya Federasyonu Sıhhi Kontrol Dairesi Başkan Yardımcısı Şevkun İrina Gennadievna liderliğindeki Rus heyet, Antalya Havalimanı'nda, Side ve Belek'teki 5 yıldızlı turistik tesislerde, ören yerlerinde ve çeşitli sağlık kuruluşlarında 3 gün boyunca detaylı incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından Rus heyet ülkesine dönerken beklenen müjdeli haber de geldi.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında nisan ayı ortalarından itibaren Türkiye’ye olan uçuşları durdurmuştu.

Rusya'dan Türkiye’ye tüm uçuşlar yarından itibaren başlıyor.

Rusya, 22 Haziran'dan itibaren Türkiye ile uçuşları yeniden başlatıyor

TÜRK TURİZMİ İÇİN BİR NUMARALI PAZAR

Rusya'nın Türkiye'ye tüm uçuşlarını başlatma kararı, hareketli günlere hazırlanan turizm sektöründe de sevinçle karşılandı. Rusya Türk turizm için bir numaralı pazar konumunda. 2019'da Türkiye'ye gelen Rus turist sayısı 7 milyon rakamına ulaşarak rekor kırarken bu sayı pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında ise iki milyon bandına kadar gerilemişti.

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ÜÇ MİLYON RUS TURİST BEKLENİYOR

Bu yıl ise uçuşların yeniden başlamasıyla turizmciler 3 milyon civarında Rus turistin Türkiye'ye gelebileceğini hesaplıyor. Kararın ilk yansımaları ise şimdiden görülmeye başlandı. Rus vatandaşların Türkiye'deki tatil turlarına olan ilgisinde yedi katlık bir artış gözlemlendiği kaydedildi.



Türkiye’ye bir haftalık, iki kişilik tur için en düşük fiyat 27 bin rubleden başlıyor. Bu fiyata uçak bileti, üç yıldızlı otelde kahvaltılı konaklama, transfer ve sağlık sigortası dahil.

26 ŞEHİRDEN 140 UÇUŞ OLACAK

Uçuşların 22 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından Rusya’daki tur operatörleri Anex, Pegas, TUI Rusya ve Coral, yarından itibaren başlayacak. Rusya'nın 26 şehrinden Türkiye'ye günde 140 sefer yapılacak.

26 Rus şehrinden günlük 140 uçuş gerçekleştirilecek.

SALGIN EL VERİRSE YEDİ MİLYONU DA GEÇEBİLİR

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) Başkanı Andrey İgnatyev ise, “Nisan-Haziran döneminde tatillerini Türkiye'de geçirmeyi planlayan Rus turistlerin sayısı yaklaşık 1.5 milyon. Salgınla ilgili durum el verirse, tatillerini Türkiye’de geçirecek Rus turist sayısı 7 milyonu geçebilir”dedi.

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AŞILAMA YÜZDE 90'A ULAŞTI

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ziyaret eden Rus uzman heyetinin hazırladığı rapor temelinde, Türkiye’ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı alındığını belirtmiş, Türkiye’de hizmet sektöründeki tüm çalışanlara yönelik aşılama kampanyasının organize edildiğini ve otel çalışanlarında aşılananların oranının yüzde 60 ila 90’a vardığını ifade etmişti.

SIRA DİĞER DÖRT ÜLKEDE

Antalya'daki turizm tesisleri Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından haftanın 5 günü denetleniyor. Rusya’nın aldığı hızlı karara sevinen turizmciler, sırada İskandinav, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarlarının olduğunu da belirtiyor.

Rus turistin giriş şartları da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yeniden düzenlendi.

14 GÜN ÖNCESİNE AİT AŞI BELGESİ ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre; Ülkemize girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi otoritelerince düzenlenen belge ibrazı zorunlu olacak. Bu ibrazda bulunanlardan ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina uygulanmayacak. Aşı sertifikası veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu ibraz edilecek.

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Turistlerden aşı olduklarına dair belge istenecek.

POZİTİF ÇIKANA 14 GÜNLÜK KARANTİNA

Türkiye’ye girişte, Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak.Testi pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacak. Karantinada 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacak.

Ayrıca seyahatten 72 saat önce register.health.gov.tr adresinde yer alan yolcu bilgi formunun doldurulması zorunlu olacak.

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