Turizmde hem turist hem de gelir artıyor

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,2'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.
Turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,1 arttı
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 artarak 12 milyon 472 bin 145 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 13,6'sını 1 milyon 694 bin 536 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.
Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.