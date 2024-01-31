Turizmde hem turist hem de gelir artıyor

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,2'si ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.





Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 47 milyon 94 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 225 milyon 579 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.





Turizm geliri 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.





Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre %4,1 arttı





Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 artarak 12 milyon 472 bin 145 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 13,6'sını 1 milyon 694 bin 536 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.





Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu. Bunların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.





Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.





Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.











