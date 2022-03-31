Türk ev tekstili trendleri belirliyor

Pandemi nedeniyle ara verilen dünyanın alanında en büyük ikinci fuarı HOMETEX Ev Tekstili ve Aksesuarları Fuarı yeniden başlıyor. Fuar 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Türk ev tekstili sektörünün 190’ı aşkın ülkeye yıllık 3,2 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaştığını söyledi. Burkay, Türk ev tekstilinin artık üretimden tanıtıma, kaliteden pazarlamaya kadar tüm alanlarda trendleri belirleme gücüne sahip olduğunu vurguladı.

SEKTÖRÜN DIŞ TİCARET HACMİ GENİŞLEYECEK

HOMETEX'i dünyanın yakından takip ettiğinin altını çizen Burkay, "Fuarımız, ülkemizin bugün dünya tekstil ticaretine yön veren, kendi tasarımları ve kreasyonları ile takip edilen ve örnek gösterilen merkezlerden biri haline gelmesinde önemli pay sahibidir. 11 holde, 160 bin metrekare alanda, 600’den fazla ulusal ve uluslararası firmanın katılımıyla düzenlenecek” şeklinde konuştu.

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3 KITAYI BİRLEŞTİRECEK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşmasının, üç kıtayı birleştiren HOMETEX Fuarında gerçekleştiğini vurguladı. Avdagiç,“Bu fuar gibi güçlü etkinliklerimiz sayesinde 2022 için ev tekstili ihracatımıza konulan 3,5-4 milyar dolarlık hedefi çok rahatlıkla 5 ile 10 milyar dolar arasına oturtabiliriz” diye konuştu.

İhracata %25-30 katkı sağlayacak

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram da Türkiye’nin Çin, Hindistan ve Pakistan’la birlikte dünyanın en büyük ev tekstili tedarikçisinden birisi olduğunu hatırlatarak, “Dünyanın birçok ülkesinde Türk ev tekstili ürünleri “Turkish Home Tekstil” adıyla aranan bir marka haline geldi. FuarınTürk ev tekstili ihracatına yüzde 25-30 oranında bir katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

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