Türk lirası mevduatta zorunlu karşılık oranı değişti

TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.