Türk lirası mevduatta zorunlu karşılık oranı değişti

TCMB, Türk lirası mevduatta artışla uyumlu sadeleşme adımları attı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları değişti. Merkez'in sadeleşme adımları kapsamında kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkarılırken, yabancı para (YP) mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Ayrıca tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırıldı. Öte yandan kur korumalı mevduatın (KKM) TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), artan Türk lirası (TL) mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımları attı.
TCMB'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
"e ilişkin duyurusuna göre,
, artan TL mevduat payını göz önünde bulundurarak bazı sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdi.
TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi.
KKM'de hedef yüzde 70'e indirildi
Buna göre, kısa vadeli TL mevduatta yüzde 15 olan oran yüzde 17'ye çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı da yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. Zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024'te tesis edilecek.
Tüzel kişi
hedefi kaldırıldı.
Kur korumalı mevduatın (KKM)
TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef de yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi.
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