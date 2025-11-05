Türk Lirası’nın cazibesi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Lirası’nın değerinin korunması ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesi hedefi doğrultusunda yeni düzenlemelere gidileceğini açıkladı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında konuşan Şimşek, “Liraya olan talebi artırmak istiyoruz. Uzun vadeli yatırımların, üretken alanlara yönlendirilmesi için bankacılık merkezli sistemden sermaye piyasaları merkezli bir modele geçeceğiz” dedi.

TL YATIRIM ARACI OLMALI

Türkiye ekonomisinin ‘bankacılık ağırlıklı’ finansman modelinden ‘sermaye piyasası ağırlıklı’ modele geçmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şimşek, 2023 ortasında şirketlerin finansman ihtiyacının yalnızca yüzde 12’sinin sermaye piyasalarından karşılandığını hatırlattı. Şimşek, “2025’in ilk dokuz ayında bu oran yüzde 34’e yaklaştı. Bu, doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi” ifadelerini kullandı. Bu dönüşümün Türk Lirası’na da güç kazandıracağını belirten Şimşek, “Kaynaklarımızı üretken yatırımlara yönlendirmemiz gerekiyor. Bunu kısa vadeli mevduatlarla yapmak zor, dolayısıyla TL’yi uzun vadeli yatırım aracına dönüştürmemiz şart” ifadesini kullandı.

MANİPÜLASYON İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Piyasalarda güveni sarsan manipülatif işlemlerle mücadele konusunda cezaların artırılacağını söyleyen Şimşek, “Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Bu alanda cezaları ağırlaştıracağız, düzenleyici çerçeveyi güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Manipülasyonla mücadelenin kayıt dışılıkla mücadeleden bile daha yüksek bir öncelik. Finansal okuryazarlığın da manipülasyonla mücadelede önemli bir araç. Sermaye piyasalarında güven tesis edilmezse yatırımcı ilgisi sürdürülemez. Bu yüzden cezalar kadar bilinçlendirme faaliyetleri de kritik.”

BORSA OYUN ALANI DEĞİL

Şimşek, dezenflasyon sürecinin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanacağını ve piyasaların yeniden derinleşeceğini kaydetti. Halka arz süreçlerinde şeffaflık ve kurala bağlılık vurgusu yapan Bakan Mehmet Şimşek, sermaye piyasalarında kısa vadeli kazanç anlayışına karşı uyardı: “Borsa bir oyun alanı değildir.”

Dijitalleşme mekanikler kazandıracak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kongrede yaptığı konuşmada, alınan kararların piyasalara etkilerini titizlikle analiz ettiklerini belirterek, sermaye piyasalarında dijital dönüşüm sürecine yönelik hazırlıkların sürdüğünü vurguladı. Gönül, dijitalleşmenin sağlayacağı etkileşimlerin piyasada yeni dinamiklerin oluşumuna zemin hazırlayacağını ifade etti.

T+1'e geçişte aracılardan katkı bekliyoruz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Borsa İstanbul’un kendi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir kurum haline geldiğini söyledi. Orta Doğu’dan sonra Orta Asya’ya da teknoloji ihracatını sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Ergun takas süresinin T+2’den T+1’e düşürülmesine yönelik hazırlıklarda aracı kurumlardan uyum sürecine katkı beklediklerini vurguladı.







