Savunmada ‘kuantum’ çağı

Kuantum teknolojileri, yapay zekâ, otonom sistemler ve hipersonik platformlar gibi alanlarda hem askeri hem sivil kullanıma yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri hızlandırıldı. “Geleceğin Harekât Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST)” başlığı altında yürütülen çalışmalar, Kuantum Teknoloji Paylaşım Günü, Savunma Sanayii Yapay Zekâ Zirvesi ve Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) faaliyetleriyle kurumsallaştırılıyor. Böylece Türkiye, küresel teknolojik dönüşümün yaşandığı bir dönemde kendi yol haritasını oluşturarak yeni nesil kabiliyetleri sisteme entegre etmeyi hedefliyor.