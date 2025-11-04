Savunmada ‘kuantum’ çağı

Savunma sanayii, gelecek savaş ortamını şekillendirecek çığır açan teknolojilere odaklanıyor.
Kuantum teknolojileri, yapay zekâ, otonom sistemler ve hipersonik platformlar gibi alanlarda hem askeri hem sivil kullanıma yönelik Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri hızlandırıldı. “Geleceğin Harekât Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler (GHOST)” başlığı altında yürütülen çalışmalar, Kuantum Teknoloji Paylaşım Günü, Savunma Sanayii Yapay Zekâ Zirvesi ve Kompozit Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) faaliyetleriyle kurumsallaştırılıyor. Böylece Türkiye, küresel teknolojik dönüşümün yaşandığı bir dönemde kendi yol haritasını oluşturarak yeni nesil kabiliyetleri sisteme entegre etmeyi hedefliyor.
YETEN'E 3 BİN 868 FİRMA KAYITLI
2024–2028 Stratejik Planı’nda hem savunma hem sivil alanı besleyecek çözümlerin yaygınlaştırılmasına dönük hedefler belirlendi. Bu kapsamda, teknoloji ürünlerinin sivil pazara taşınmasını teşvik edecek 'proje pazarı' için hazırlık çalışmalarına başlandı. Savunma sanayiinde firmalar arası iş birliği ve yetenek tanımlamasını dijital ortama taşıyan Yetenek Envanteri (YETEN) sistemi ise e-Devlet üzerinden tüm paydaşların kullanımına açıldı. Sisteme halihazırda 3 bin 868 firma kayıtlı.