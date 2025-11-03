Faturası 984 TL'yi geçenler dikkat: Resmi Gazete’de yayımlandı 2026'da resmen başlıyor

Elektrik faturalarında devlet desteği dönemi değişiyor! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmî Gazete’de yayımladığı karara göre, 2026’dan itibaren aylık faturası yaklaşık 984 TL’yi geçen aboneler destek kapsamı dışında kalacak. Yeni düzenleme, milyonlarca hanenin elektrik faturasını doğrudan etkileyecek. Peki kimler bu destekten yararlanmaya devam edecek, kimler kapsam dışı kalacak? İşte detaylarıyla yeni sistem…
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturalarında uygulanan devlet desteğine ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaatin (kWh) üzerinde olan konut aboneleri artık devlet desteğinden yararlanamayacak. Böylece, aylık elektrik faturası ortalama 984 TL’yi aşan tüketiciler destek kapsamı dışında kalacak.
Yeni düzenleme, enerji tasarrufunu teşvik etmeyi ve devlet desteğini daha dengeli bir şekilde dağıtmayı hedefliyor. Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak sistemde, her konut abonesinin elektrik tüketimi yıllık bazda değerlendirilecek.
Aylık sınır 333 kWh olacak
EPDK tarafından belirlenen yeni limit, yıllık 4 bin kWh olarak açıklandı. Bu da aylık ortalama 333 kWh’lik tüketime denk geliyor. Güncel tarifeler dikkate alındığında, bu miktar yaklaşık 984 TL’lik bir elektrik faturasına karşılık geliyor.
Kısacası, 2025 yılı boyunca aylık tüketimi 333 kWh’nin üzerinde olan veya yıllık toplam 4 bin kWh sınırını aşan aboneler, 2026 itibarıyla devlet desteğinden faydalanamayacak. Abonelerin destek alıp alamayacağı, 2025 yılına ait toplam tüketim verileri üzerinden belirlenecek.
Hangi aboneler muaf tutulacak?
Yeni karar, apartman ve site yönetimlerinin ortak kullanım alanlarını da (asansör, merdiven aydınlatmaları, hidrofor sistemleri gibi) kapsıyor. Ancak bazı özel abone grupları bu sınırlandırmanın dışında bırakıldı.
Destek uygulamasından muaf tutulan gruplar şöyle sıralandı:
AFAD’a bağlı geçici barınma alanları,
Camiler, cemevleri, Kur’an kursları ve diğer ibadethaneler,
Sağlık nedeniyle cihaza bağlı yaşayan bireyler,
Şehit aileleri ile malul ve muharip gaziler,
Tarımsal üretimle uğraşan aboneler,
Belediyelere ait içme suyu tesisleri.
Öte yandan, sanayi ve ticarethane aboneleri için geçerli olan 15 bin kWh’lik yıllık tüketim sınırı ise herhangi bir değişikliğe uğramadan yürürlükte kalacak.
Yeni uygulamayla birlikte, enerji kullanımında verimliliğin artması ve desteklerin gerçek ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesi hedefleniyor.