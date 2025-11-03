Faturası 984 TL'yi geçenler dikkat: Resmi Gazete’de yayımlandı 2026'da resmen başlıyor

Kısacası, 2025 yılı boyunca aylık tüketimi 333 kWh’nin üzerinde olan veya yıllık toplam 4 bin kWh sınırını aşan aboneler, 2026 itibarıyla devlet desteğinden faydalanamayacak. Abonelerin destek alıp alamayacağı, 2025 yılına ait toplam tüketim verileri üzerinden belirlenecek.





Hangi aboneler muaf tutulacak?





Yeni karar, apartman ve site yönetimlerinin ortak kullanım alanlarını da (asansör, merdiven aydınlatmaları, hidrofor sistemleri gibi) kapsıyor. Ancak bazı özel abone grupları bu sınırlandırmanın dışında bırakıldı.







