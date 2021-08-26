Türk mermeri görücüye çıktı

Doğal taşta dünyanın en büyük rezervlerine sahip Türkiye’nin bu zenginliğini görücüye çıkardığı İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen 11 ülkeden alım heyetinin katılımıyla başladı. Geçen yıl salgın nedeniyle düzenlenemeyen, bu yıl ise sınırlı katılımla fuarda 3 holde 200’e yakın firmanın katılımıyla kapılarını açtı. Almanya, Fransa, Azerbaycan, Gürcistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, İtalya, Umman, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ürdün’den alım heyetlerinin ziyaret ettiği fuarda farklı bölgelerdeki ocaklardan çıkarılan rengarenk taşlar ve bu taşlardan yapılan mobilyalar dikkati çekiyor.

MADENCİLİĞE YENİ KANUN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, madencilikle ilgili yeni bir kanun hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi. Söz konusu kanunun, sektörün sürdürülebilir madencilikle yoluna devam etmesini sağlayacağını vurgulayan Genç, sektörün bütün paydaşlarının kanun hazırlık sürecine katkı verdiğini aktardı.

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İHRACATTA YÜZDE 30 ARTIŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi İsmail Gülle de, “Tüm dünya mermer rezervi 15 milyar metreküp. Türkiye, dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp kuşağında yer alıyor. Ülkemiz 5,1 milyar metreküp muhtemel mermer rezerviyle, tahmin edilen dünya rezervinin üçte birine sahip. Türkiye, dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke. Doğal taş sektöründe, dünyanın toplam ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. Sektörümüzün 2021 yılının ilk yarısında, Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar doları aştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

EKONOMİ Yatırım köprüleri kuralım

EKONOMİ ASRİAD’da ikinci Danışman dönemi