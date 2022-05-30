Ekonomi Türk mühendislerinin başarısı Hayalet kargo uçağı Yarasanın ilk uçuşunu yapacağı tarih belli oldu
SAVUNMA SANAYİ

Türk mühendislerinin başarısı: Hayalet kargo uçağı Yarasa’nın ilk uçuşunu yapacağı tarih belli oldu

Türk mühendislerinin tasarladığı ‘hayalet kargo uçağı' adı verilen Yarasa'nın ilk uçuşunu 2025 yılında yapması bekleniyor.

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Türk mühendislerinin başarısı: Hayalet kargo uçağı Yarasa’nın ilk uçuşunu ne zaman yapacak?
Türk mühendisleri hayalet kargo uçağı tasarladı.

Çalışmalarını Almanya'da sürdüren Türk mühendislerinden oluşan bir ekip, 'hayalet kargo uçağı' tasarladı. Önce mini İHA olarak pazara sunulması beklenen "Yarasa" ismini taşıyan yapay zeka destekli hayalet kargo uçağının ilk uçuşunu 2025 yılında yapması bekleniyor.

Türk mühendislerden oluşan bir ekip, düşük motor gücü ile tonlarca kargo taşıyacak şahin ve yarasa benzeri hayalet uçaklar geliştirdi.

Çalışmalarını Almanya'da sürdüren uçak mühendisi Berkant Göksel tarafından kurulan Berlin merkezli Electrofluidsystems ilk önce bunların küçük ölçeklerini keşif İHA (İnsansız Hava Aracı) sistemleri olarak pazara sunmaya hazırlanıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre pPlazma Yarasa ismini taşıyan yapay zeka destekli bu mini İHA sistemi 1.11 metre kanat açıklığına sahip. Sistem, tasarımı ile radar dalgalarını geri yansıtabiliyor. Bu özelliği kapsamında 'hayalet uçak' olarak tanımlanıyor.

Plazma akışkanlar kontrol sistemiyle sürtünmesi düşük ve faydalı yük taşıma kapasitesi klasik uçaklardan iki kat daha yüksek olan bu yeni nesil uçan kanatlar havacılığa yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.

  • Electrofluidsystems'in tasarladığı, 22.2 metre kanat açıklığına ve 4700 kg kalkış ağırlığına sahip CoronaBat, 500 beygirlik Alman RED A03 dizel motoruyla 1750 kg ağırlığındaki bir yükü saatte 300 kilometre hızla 10000 metre irtifada 6900 kilometre menzile taşıyabiliyor. Araç isteğe bağlı olarak tek pilotla da uçurulabiliyor ve hidrojen yakıtı da kullanabiliyor.

CoronaBat 22.2'nin daha sonraki aşamalarda çok kademeli turboşarj cihazları ve ısı eşanjörleriyle 45000 feet (13716 metre) irtifada 460 beygirle saatte 400 kilometre hıza ulaşması hedefleniyor. Standard A03 motoru bu irtifalarda 170 beygir güç sağlıyor.

300 metre kanat açıklığına ve 8600 kg kalkış ağırlığına sahip CoronaBat ise iki adet 500 beygirlik Alman RED A03 dizel motoruyla 4300 kg ağırlığındaki yükü saatte 400 kilometre hızla 45000 feet (13716 metre) irtifada 1950 kilometre taşıyabiliyor.

Çift motorlu CoronaBat 30, yüksek düzenli motor gücüyle 49213 feet (15000 metre) irtifada 4300 kg faydalı yükü saatte 446 kilometre (240 knots) hızla 1900 kilometre taşıyabiliyor.

Her iki versiyonun kargo bölmesine ön kapıdan erişilebiliyor. 30 metrelik kanat açıklığına sahip uçan kanat LD-1, LD-2, LD-3 gibi farklı standart kargo konteynerleri ve 463L gibi paletleri taşıyabiliyor ve bu kargoları, arka tarafta bulunan ek kargo kapısından uçarken de atabiliyor.

  • Seri üretime yakın 4 adet prototipi geliştirilen hayalet kargo uçağının ilk uçuşunu 2025 yılında yapması bekleniyor.

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