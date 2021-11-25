Ekonomi Türk sera teknolojisine yabancıdan yoğun ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk sera teknolojisine yabancıdan yoğun ilgi

135 ülkeden on binlerce tarım profesyoneli dünyanın en büyük seracılık fuarı Growtech’te Buluştu. Fuar Direktörü Engin Er, “7 ülkeden 20 önemli büyük alıcı katıldı. Önemli anlaşmalar imzalandı” dedi.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​Türk sera teknolojisine yabancıdan yoğun ilgi ​​
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Kovid 19 pandemisi tüm insanlığa tarımın stratejik önemini bir kez daha hatırlattı. Etkilerini hissettiğimiz salgın döneminde tarımsal üretime yatırım yapan ve özellikle onun teknolojik altyapısını hazırlayan ülkeler bir adım öne çıktı.

20 YILLIK MARKA

İşte bu şartlar altında Türkiye’nin en önemli sera ve aynı zamanda tarımsal üretim merkezlerinden olan Antalya, artık dünya markası olan Growtech fuarına kavuştu. Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı; Growtech 20.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bir yıl aradan sonra kapılarını açtı.

25 ÜLKEDEN 510 FİRMA

Tarım ve teknoloji birlikteliğinin en yenilikçi ürünlerinin sergilendiği fuarda bu yıl “Küresel İklim Değişikliği ve Tarımın Geleceği” konuşulacak. 25 ülkeden 510 firmanın katılım sağladığı fuara ilgi büyük. 135 ülkeden on binlerce online ve fiziki ziyaretçi kaydı alınan fuar, 27 Kasım’a kadar Anfaş Fuar Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Engin Er
Engin Er

BiRÇOK ANLAŞMA iMZALANDI

  • Fuarın ilk gününü değerlendiren Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Hollanda, İspanya ve Macaristan fuara milli katılım sağladı. Alım Heyeti Programımıza 7 ülkeden yaklaşık 20 önemli büyük alıcı katıldı. Katılımcılardan önümüzdeki dönemi kapsayan anlaşmalar sağlandığına dair duyumlar aldık” dedi.

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EKONOMİ
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