Türk Telekom Selfy ile gençler 50 milyon GB data kullandı

Türk Telekom'un müzik ve eğlenceyi üniversite kampüslerine taşıyan geleneksel etkinliği Selfy Fest, bu yıl 16-30 Mayıs'ta Erzurum Atatürk Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve İzmir Ege Üniversitesi'nde yüz binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Selfy Fest'24, Mert Demir, Fatma Turgut, Gripin konserleri, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliği ile hayata geçirilen Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası, ödüllü yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktivitelere sahne oldu.

İzmir'deki toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, 53 milyona yakın müşterileriyle Türkiye'nin her köşesiyle bağlantısı bulunan bir şirket olduklarını belirtti. Selfy'de gençlerin en çok kullandığı dijital medya uygulamaları yönüne sundukları sınırsız internet fırsatında 2023 yılında toplam 50 milyon GB mobil internet kullanımı gerçekleştirildiğini kaydetti. Özden, "Bu tercihler gençlerin ilgi ve eğilimlerini anlamamız açısından da bize faydalı bir rehber oluyor. Gençlerin eğilimleri dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor. Biz de proaktif bir anlayışla gençlerin dinamik yaşamındaki ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerimizi sürekli güncelliyor" ifadelerini kullandı.