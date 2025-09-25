Turkcell Teknocan'la 5G hazırlıklarını duyurdu: Beşliyoruz

"Türkiye 5G için artık gün sayıyor. Yaşamın her alanında dönüştürücü bir etki yaratacak 5G teknolojisi 1 Nisan’dan itibaren hayatımıza girecek. Turkcell olarak 5G’ye geçiş için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 30 yılı aşan birikimimiz, altyapımız ve finansal gücümüzle bu dönüşüme hazırız. Kalabalıkların coşkusu kadar ‘güçlü’, hayallerimiz kadar ‘geniş’, bir annenin hisleri kadar ‘güvenilir’, Turkcell teknolojileri kadar ‘gelişmiş’ bir 5G deneyimi çok yakında ‘gerçek’leşecek.