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Ekonomi Turkcellin devrinde son aşama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Turkcell’in devrinde son aşama

Turkcell’in devrinde son aşama

Turkcell’in hisse devri için son aşamaya gelindi. Türkiye Varlık Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell hisselerinin %26,2’sini satın alarak, operatörün ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turkcell
Turkcell

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell hisselerinin yüzde 26,2'sini satın alarak Turkcell'in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinler alındığını duyurdu. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in hisse devri için son aşamaya gelindi. Verilen bilgiye göre, Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Ekim 2020 tarihinde Turkcell Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN OYLANMASI İSTENECEK

Genel Kurul'da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek. Hisse devir işleminin, Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

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BÜYÜK BİR FIRSAT

Söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi, hissedarlar arasında geçmişten süregelen hukuki davaların sona erdirilmesi, azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim prensiplerinin geliştirilmesi, Turkcell'in mevcut temettü politikasının desteklenmesi ve temettü öngörülebilirliğinin sağlanması konularında büyük bir fırsat olarak görülüyor.

ŞEFFAF BİR YAPILANMA OLACAK

Zafer Sönmez

Devir ile birlikte yapılanmaya dair değişikliğin olacağını da söyleyen TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, şunları kaydetti: “Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer yaratma paydasında buluşturacak ve Turkcell’in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız. Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken Turkcell’de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor.” Sönmez, yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacaklarına işaret etti.

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