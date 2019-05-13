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Ekonomi Türkiye 4 ayda 489 bin oto üretti
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OTOMOTİV

Türkiye 4 ayda 489 bin oto üretti

OSD verilerine göre ocak-nisan döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet oldu. Toplam ticari araç ihracatı yüzde 2, hafif ticari araç ihracatı yüzde 1, ağır ticari araç ihracatı ise yüzde 36 artış gösterdi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam üretim ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 gerileyerek 322 bin 281 adet olurken ticari araç pazarındaki artış da dikkati çekti.

322 BİN ADEDİ OTOMOBİL

Verilere göre, bu yılın ocak-nisan döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 gerileyerek 322 bin 281 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 daralarak 123 bin 155 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 47 daraldı ve 93 bin 228 adet olarak gerçekleşti.

AĞIR TİCARİDE % 36’LIK ARTIŞ

Ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk dört aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araçta üretim yüzde 9, ağır ticari araç grubunda üretim ise yüzde 29 seviyesinde geriledi. Yılın ilk dört ayında, otomobil pazarında yaşanan daralmaya benzer şekilde ticari araç pazarında da daralma sürdü. Ocak-nisan ayını kapsayan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 51 daraldı. Hafif ticari araç pazarı yüzde 50 oranında gerilerken, ağır ticari araç pazarında ise yüzde 60 oranında gerileme kaydedildi. Aynı dönemde toplam ticari araç ihracatı yüzde 2 artış gösterirken hafif ticari araç ihracatı yüzde 1, ağır ticari araç ihracatı ise yüzde 36 artış gösterdi.

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10,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

  • Ocak-nisan döneminde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 azalarak 426 bin 26 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise yüzde 12 oranında düşüşle ve 275 bin 967 adet olarak kaydedildi. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 7 azalırken, avro bazında yüzde 1 arttı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 azalarak 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 7 azalarak, 3,4 milyar avro oldu.

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