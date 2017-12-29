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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS) nedir? OKİS ne işe yarar?

Türkiye bir ilki daha başardı

Türk savunma sanayisi, insansız hava araçlarının (İHA) otomatik olarak güvenle iniş ve kalkış yapabilmelerini sağlayan sistemi milli olarak geliştirdi. Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS), milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi'nde test edildi.

Büşra SoyalYeni Şafak
Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS) üretildi.
Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS) üretildi.

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • Savunma sanayisinde özgün ürünler geliştirerek rekabetçiliği ve ihracat olanaklarını artırmaya yönelik çabalar meyvelerini veriyor. Bu kapsamda Türk mühendisler tarafından bir ilke daha imza atıldı. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) otomatik kalkış ve iniş sistemlerine radar teknolojisi ile hassas konum bilgisi sağlayan Otomatik Kalkış ve İniş Sistemi Radarı (OKİS) Meteksan Savunma tarafından üretildi.

İHA kayıplarını azaltacak

  • Günümüzde modern orduların istihbarat, keşif, gözetleme ve hedef imhası amaçlarıyla yoğun olarak kullandıkları İHA’ların iniş ve kalkışları için ilk kullanılan sistemler, operatör kontrollü manuel sistemlerdi. Bu nedenle İHA kayıplarının yüzde 50’si iniş kalkış sırasında yaşanmaktaydı. Bu kayıpları azaltmak amacıyla otomatik iniş kalkış sistemleri geliştirildi.

Otomatik iniş kalkış sistemleri için GPS/DGPS, lazer veya radar tabanlı çözümler üretildi. Bunlardan ilki GPS uydularına bağımlılık, kolay karıştırılabilirlik ve güvenilirlik gibi dezavantajlara sahip. Lazer tabanlı çözümlerin ise hava şartlarına bağımlılık, dar hüzmeli ışınla hedef takibi yapma ve montaj zorlukları gibi problemleri bulunuyor. Bu olumsuzluklar ağırlığı düşük, kolaylıkla taşınabilir, her türlü hava şartında çalışabilen radar sistemleri ile aşılabiliyor.

3 boyutlu tespit

Meteksan tarafından geliştirilen ve milimetre dalga bandında çalışan otomatik iniş kalkış sistemi radarı, ihtiyaçları karşılamak için oldukça uygun bir çözüm olarak belirtiliyor.

  • OKİS Radarı, İHA’nın konumunu üç boyutlu (azimut, yükseliş ve mesafe) hassas bir şekilde tespit ediyor ve İHA’yı iniş kalkış esnasında takip edebiliyor. Sistemin kötü hava koşullarında, gece ve gündüz durumlarında helikopter gibi insanlı hava araçlarının iniş kalkış yeteneğini arttırmak amacıyla da kullanılması bekleniyor.

Hava ve yer biriminden oluşuyor

Sistem hava birimi ve yer biriminden oluşuyor.

Hava birimi küçük boyutlu, düşük ağırlıklı ve İHA’ya kolaylıkla monte edilebilecek yapıda bulunuyor. Yer birimi ise hava aracının iniş yapacağı pistte konuşlandırılıyor.

Bayraktar TB2 ile test edildi

  • Radar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen ve 3 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar TB2 İHA Sistemi’nde test edildi.

Gerçekleştirilen testlerde Bayraktar TB2'ye entegre edilen OKİS Hava Birimi ile pist kenarında bulunan OKİS Yer Birimi arasında 12 km mesafeden iletişim sağlandı, Bayraktar TB2 ve OKİS kullanılarak gerçekleştirilen tüm yer ve hava testlerinde üretilen pozisyon bilgisinin platformun küresel konumlama sisteminden (GPS, Glonass vb.) bağımsız şekilde otomatik iniş kalkış imkanı verecek yüksek hassasiyete sahip olduğu gözlemlendi.

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