Türkiye e-ticarette de koridor

Teknolojiye yatkınlık, üretim kalitesi ve stratejik konum avantajı sayesinde e-ticaretin ekseni Türkiye’ye kayıyor. Avrupa, Asya ve Afrika bölgelerinin ortasında bulunan Türkiye, e-ticaret ekosisteminde faaliyet gösteren firmalar için büyük önem taşıyor. Pekin'den Londra'ya uzanan ve yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan Orta Koridor hattının önemi gün geçtikçe daha fazla öne çıkarken, Türkiye'nin de rolünü güçlendiriyor.

E-TİCARET ÜSSÜ TÜRKİYE

Ülkemizde e-ticaret hacminin 1 trilyon lirayı aşması beklenirken; özellikle ABD, Japonya ve Çin’den yabancı yatırımcılar bu potansiyeli değerlendirmenin yollarını arıyor. Alibaba, Amazon, eBay ve Rakuten gibi e-ticaret devleri; operasyonlarını Türkiye üzerinden yönetmek için yatırımlarına hız veriyor. Türkiye’de yatırıma yoğunlaşan e-ticeret devleri, burada üretim yaptırıp Avrupa ve Orta Doğu’ya satacak. Şimdiye kadar ağırlıklı olarak iç pazara yönelik faaliyet gösteren e-ticaret şirketleri, yeni yatırımlarla Türkiye’yi bölgesel tedarik-lojistik üssü haline getirmeyi planlıyor.

ÖNCE BU PROJELERİ TAMAMLAYACAK

Türkiye ile ilgili son yatırım planını Çinli e-ticaret devi Alibaba duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın ABD seyahati öncesi İstanbul’da kabul ettiği Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Türkiye'ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı. Alibaba'nın; gerçekleştireceği 2 milyar dolarlık yatırım öncelikli olarak Ankara Depo, Ankara Data Center ve IGA İstanbul Havalimanı e-ihracat merkezi projelerinde kullanılacak.

ERDOĞAN’A ANLATTI

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Alibaba Grup Başkanı Evans, Türkiye'ye duydukları güven neticesinde bugüne kadar Trendyol aracılığıyla ülkeye 1,4 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını anlattı. Evans, Türkiye'nin, dünyanın lider e-ihracat ülkesi olma potansiyeline sahip olduğunun da altını çizdi.

İGA ÜZERİNDEN LOJİSTİK AĞ

Alibaba’nın Trendyol üzerinden devreye alacağı İstanbul Havalimanı’ndaki e-ihracat merkezi, Avrupa ile lojistik ağı güçlendirecek. 36 milyon avroluk yatırım bedeline sahip operasyon merkezi, toplam 12 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. İhracat üssünün günlük 150 bin adet ürün çıkış kapasitesi bulunuyor. Ankara’da en modern teknolojilerle donatılan e-ticaret operasyon merkezi ise devreye alındığında 3.500 kişiye istihdam sağlayacak. Alibaba Trendyol'a 728 milyon dolarlık ilk yatırımını Temmuz 2018'de yapmıştı. Çinli şirketin Trendyol’daki mevcut payı yüzde 76,1 seviyesinde.

Trabzon ve Adana Aktarma Merkezi devreye alındı

6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesi için uzun vadeli ve kalıcı destek hedefleyen Trendyol, Adana Aktarma Merkezi’nin açılışını iki ay erkene çekmişti. 500 milyon TL yatırım ile faaliyete geçen Trendyol Adana Aktarma Merkezi ile 3 yılda sağlanan ticaret hacminin 70 milyar TL’yi bulması bekleniyor. Ayrıca deprem bölgesindeki 35 bin satıcının Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurtdışına satış yapabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz mayıs ayında hizmete açılan 10 bin metrekarenin üzerinde alana kurulu Trabzon Aktarma Merkezi de Karadeniz’de üretilen ürünlerin dünyanın bütün bölgelerine hızlı bir şekilde e-ticaret yoluyla aktarması açısından büyük önem taşıyor.

Emre Ekmekçi

Bundan sonraki yatırımlar daha büyük olacak

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, Alibaba’nın 2 milyar dolarlık yeni yatırım kararının Türkiye’nin üretimini ve ihracatını artıracağını söyledi. Ekmekçi, “Bugüne kadarki yatırımlar Türkiye’nin iç piyasasına yöneliti. Artık dış pazarları besleyecek büyük ölçekli yatırımları göreceğiz. Türkiye’deki e-ticaret platformları, siparişlerinin tamamına yakınını iç piyasadan karşılıyorlar. Ali Baba gibi büyük bir şirketin, Çin’den getirmek yerine Türkiye’den satın almak istemesi üretim ve istihdam için önemli. Biz üreteceğiz onlar dünyaya pazarlayacak. Türkiye’den Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya hem havadan, hem karadan hem de deniz yoluyla kısa sürede ulaşma avantajı var. İstanbul Havalimanı’nın sunduğu fırsatlardan da yararlanmak için yatırımlar havalimanı civarına yoğunlaşıyor” dedi.







