Türkiye enerji yaptırımından muaf tutulsun

Türkiye enerji yaptırımından muaf tutulsun

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 19/11/2025, Çarşamba
G: 19/11/2025, Çarşamba
ABD yönetiminin Rusya ile iş yapan 3'üncü ülkelere uygulamayı planladığı yaptırım kararları Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor.

ABD'nin bu kararına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri "ABD yaptırımlarının etkisi olacaktır. Orada bir imtiyaz bekliyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri görüşmelerini sürdürüyor. Macaristan, ABD’den yaptırımlara karşı imtiyaz aldı. Bizim de almamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

ASIL MESELE RUSYA

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftaki açıklamasında, Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere yönelik kongreye gönderilen yaptırım uygulamayı öngören tasarıyı desteklediğini duyurdu.

Trump, "Kongre bildiğiniz üzere uzun zamandan beri Rusya’yı dizginleyecek yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Şimdiye kadar Ukrayna savaşını sona erdireceğimi düşünerek bu girişime sıcak bakmıyordum. Bununla birlikte, artık Rusya ile iş yapan üçüncü ülkelere ciddi yaptırımlar getirecek tasarıyı ben de destekliyorum ve gündeme getirilmesine yeşil ışık yakıyorum" diye konuştu.

Trump yönetiminin bu kararından etkilenecek ülkelerin başında Türkiye de yer alıyor. Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) raporuna göre geçtiğimiz yıl en fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 950 bin 297 tonla Rusya'dan yapıldı.



