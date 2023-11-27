Türkiye inovatif çalışmalar ışığında yüksek teknoloji ihracatına odaklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week (TIW) kapsamında InovaLig Ödül Töreni, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte yaşanan tüm sorunlara ve zorluklara rağmen Türkiye'nin yükseliş trendinin devam ettiğini vurguladı.

İhracatçılara yönelik desteklere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 20 yılda Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke olduğunu söyledi.

"Yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı"

Konuşmasında ihracat rakamlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekim ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak, 22,9 milyar dolara çıktı. Böylece en yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaşmanın sevincini yaşadık. Ekim ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar doları buldu. Ayrıca yıllık cari dengede son iki ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağlandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca, inovatif çalışmalar ışığında katma değerli ürün ihracatına odaklanılması gerektiğini hatırlattı.

Türkiye'nin orta vadeli kalkınma planları çerçevesinde uluslararası ticaret hedeflerini daha ileriye taşıdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bundan sonra üzerinde asıl yoğunlaşmamız gereken, ihracattaki nitelik artışıdır. Rakamsal artışla birlikte bunun da ötesine geçerek, yüksek katma değerli ürün ihracatına odaklanmamız icap ediyor" dedi.

Küresel ticarette yelpazenin çeşitlendirmesi ve geliştirmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yolunun da, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmaktan geçmekte olduğunu ifade etti.

"Türkiye akıllı teknolojilerde küresel bir oyuncu olma yolunda"

TIW InovaLig Ödül Töreninde değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, dünyada yaşanan hızlı dönüşümle birlikte yeni nesil teknolojilerin ve yazılımların ön plana çıktığını söyledi. Bu kapsamda inovasyonun önemini vurgulayan Bakan Bolat, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimini destekleyen çalışmalara hız verdiğini belirtti.

Bakan Bolat konuşmasında, Türkiye'nin bilişim alanında yazılım, dijital oyun, yapay zeka, siber güvenlik, akıllı şehirler, haberleşme gibi pek çok konuda oldukça rekabetçi ve yenilikçi ürünler ve çözümler sunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin akıllı teknolojiler ve insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayinde küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bakan Bolat, milli teknoloji projelerini genişletecek çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakan Bolat, her geçen gün daha da sertleşen dünya rekabet şartlarına uyum sağlayabilmenin ancak üretim ve ticarette inovatif çözümler ortaya koymakla mümkün olduğuna söyledi.

Yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin dünya ekonomisinde giderek arttığı bir dönemde geleneksel yöntemlerle rekabet etmenin oldukça zor olduğunu hatırlatan Bakan Bolat, dünya genelindeki en büyük 10 şirketten 8’inin artık teknoloji ve iletişim devi olduğunu dile getirdi.

TİM Başkanı Gültepe'den üretim, yatırım ve inovasyon vurgusu

Etkinlikte açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, uluslararası ticarette Türkiye'yi daha ileri taşımak istediklerini belirtti. Başkan Gültepe bu çerçevede inovasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Gültepe, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği atılımlara dikkat çekti. Bu süreçte uluslararası ticarette Türkiye'nin önemli bir gelişme katettiğini söyleyen Gültepe, üretim, yatırım ve inovasyonla ticaret hacmine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.