Ekonomi Türkiye oto yedek parçada üs oldu Yabancı yatırımlarla sektör ihracatta yüzde 10 büyüdü
OTOMOTİV

Türkiye oto yedek parçada üs oldu: Yabancı yatırımlarla sektör ihracatta yüzde 10 büyüdü

Türkiye, otomotiv parça üretiminde krizi fırsata çevirdi. Birçok yedek parça üretiminin Türkiye’ye kaydığını ve yatırımların arttığını ifade eden OSS Başkanı Ziya Özalp, “Türkiye, yedek parça üretiminde önemli bir üs haline geldi. Sektörümüz döviz bazlı baktığımızda bu yılı yüzde 10’un üzerinde bir büyüme ile kapatacak” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Türkiye oto yedek parçada üs oldu: Yabancı yatırımlarla sektör ihracatta yüzde 10 büyüdü
​Türkiye, yedek parça üretiminde dünyada söz sahibi ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye, yedek parça üretiminde dünyada söz sahibi ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çip krizi ve tedarik zincirindeki kırılmaları fırsata çeviren Türkiye, yatırım üstüne yatırım alırken bu durum üretime ve ihracata da yansıdı. 2022’yi geçen seneye göre büyümeyle kapatacaklarını belirten Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu.

SEKTÖR İHRACATTA YÜZDE 10 BÜYÜDÜ

Yaşanan krizlerin sektörlerini büyüme anlamında etkileyeceğini önceden tahmin ettiklerini söyleyen Özalp, “Tedarik zincirindeki küresel kırılma, ülkemiz yedek parça üreticileri için de ayrı bir fırsat doğurdu. Birçok yedek parça üretimi ülkemize kaydı. Bu durum başta ihracat pazarları olmak üzere, Türkiye’nin yedek parça üretiminde önemli bir üs olduğunu gösterdi. Sadece üreticilerimiz değil, birçok dağıtıcı firmamız da ihracat pazarlarını büyütmeye başladı. Artık sadece Türkiye pazarında değil, ihracat yaptıkları ülkelerde de dağıtım organizasyonu kurmaya başladılar. Sektörümüz döviz bazlı baktığımızda 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 10’un üzerinde bir büyüme ile kapatacak” diye konuştu.

AVRUPALI FİRMALAR TÜRKİYE’YE AKIN ETTİ

Uzakdoğu’da yaşanan pandemi sürecinin devam ettiğine ve üretim aksamalarına yol açtığına dikkat çeken Ziya Özalp, sözlerine şöyle devam etti: “Hammadde ve deniz taşımacılığındaki fiyat artışları sebebi ile Türkiye’nin, global satış sonrası için ciddi bir pazar haline geldiğini söyleyebiliriz. Başta Avrupalı birçok dağıtıcı firma olmak üzere son dönemde fason üretimlerini satış sonrası pazarındaki Türk ve global üreticilerimize kaydırdılar. Yerli dağıtıcılarımız ise, artan maliyetlere rağmen başta insan kaynakları ve lojistik merkezi yatırımlarına devam etmekteler. Bu gelişmeler, 2023 yılında da satış sonrası pazarının otomotiv endüstrisi içinde her zaman olduğu gibi istikrarlı büyümesini devam ettireceği beklentisini güçlendiriyor.”

Ziya Özalp
Ziya Özalp

Servisler hibrit araca evriliyor

Gelecek yıla dair beklentilerini paylaşan OSS Başkanı Ziya Özalp, “Otomotiv endüstrisi her ne kadar araçlardaki yapısal değişimi daha fazla konuşsa da içten yanmalı motorlu ve hibrit araçların adetsel ve yüzdesel oranda çok fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Otomobildeki bu değişimin oyuncuları olan üretici, dağıtıcı ve ürünlerin montajını yapan servislerin geleceğe dair hazırlıklarını gözlemliyoruz. 2023’te sektör oyuncularının enflasyonist bir büyümenin yanı sıra adetsel olarak da büyümeyi hedeflendiği bir yıl olacağını düşünmekteyiz. 2023’te de 2022’ye benzer paralel bir büyüme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kasımda en çok satılan otomobil markaları
FOTOĞRAF 19
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu.
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Toplam pazarda geçen yılın 11 ayında 675 bin 107 adet satış yapılmıştı.
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Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 arttı.
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FİAT İLK SIRADAGeçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adetle Fiat ilk sırayı aldı.
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Bunu 9 bin 234 satışla Renault,
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9 bin 83 satışla Ford takip etti.
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Toyota, 5 bin 613 satışla dördüncü,
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Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı.
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Kasım ayında Toyotanın yükselişi dikkati çekerken, Volkswagen ilk 5 içinde yer alamadı.
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YERLİ FİRMALAR GAZA BASTIKasım ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 10 bin 150 ile Fiat oldu.
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Fiatı 8 bin 383 satışla Renault,
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4 bin 237 satışla Toyota izledi.
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Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada konumlanırken,
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Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
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KASIMDA LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARIOtomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
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Kasım ayında 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.
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HAFİF TİCARİNİN İLK 5İHafif ticari araç segmentine bakıldığında ise kasım ayında 8 bin 287 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.
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Fordu 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel izledi.
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Volkswagen 1.662 satışla dördüncü ve Peugeot 1.619 satışla beşinci oldu.
Kasımda en çok satılan otomobil markaları
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasım ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu. Zirvenin değişmediği listede, Toyota'nın yükselişi dikkat çekti. İşte otomotiv sektöründe en çok satılan otomotiv markaları...

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