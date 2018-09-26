Ekonomi Türkiye uluslararası maden şirketi kuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye uluslararası maden şirketi kuracak

Türkiye uluslararası maden şirketi kuracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Cansız, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Twitter hesabından, kuruluşu için çalışmalara başlanan şirketle ilgili paylaşımda bulundu.

Global madencilik piyasasında etkili bir aktör olabilme ve Türkiye'nin ham madde tedarik güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını aktaran Cansız, bu hedef doğrultusunda, yurt dışında maden arama ve işletme faaliyetlerinde bulunmak üzere yeni bir şirket kurulması için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Cansız, "Bu yeni şirket, Afrika ve Orta Asya'da maden ruhsatları elde ederek, yapılanmasını en kısa sürede tamamlayıp faaliyetlerine başlayacaktır" ifadesini kullandı.

Söz konusu şirket, Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulacak.

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