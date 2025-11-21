Türkiye’de şarj noktası sayısı 36 bin 984’e yükseldi

EPDK tarafından yapılan açıklamada, ekim ayı boyunca şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketlerce işletilmekte olan şarj istasyonlarının elektrikli araç sahipleri tarafından yoğun şekilde kullandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Ekim ayı verilerine göre ülke genelinde 36 bin 361 adet şarj noktasında (soketinde) toplam 2 milyon 328 bin 190 adet şarj işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sonucunda 2 milyon 134 bin 864 saate karşılık gelen toplam şarj süresiyle birlikte 47 bin 429 megavat düzeyinde elektrik tüketimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 61’lik kısmı, kullandığı elektrik enerjisinin yüzde 100’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti) Belgesi ile belgelendirilen yeşil şarj istasyonlarında gerçekleştirilmiştir. Ekim 2025’te şarj istasyonlarında en yüksek elektrik tüketimi 14 bin 438 megavat ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Bursa takip ederken, toplam tüketim içinde en yüksek payı da yüzde 30,25 ile İstanbul aldı. Markalar arasında en yüksek elektrik tüketimi 11 bin 292 megavat ile Trugo tarafından yapılırken, onu 8 bin 463 megavat ile Zes izledi. Eşarj, Astor ve Tesla ise tüketim sıralamasında ilk beş marka içinde yer aldı."





















OCAK AYINDAN BU YANA ŞARJ İSTASYONU SAYISI 26 BİNDEN 36 BİNE ÇIKARILDI





EPDK tarafından yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri kapsamında lisans alarak faaliyet göstermekte olan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan şarj istasyonu yatırımları neticesinde 2024 yılı başında Türkiye genelinde 12 bin 84 olan şarj noktası sayısının 2025 yılı başında 26 bin 462’ye, bugün itibarıyla da 36 bin 984’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu noktaların 15 bin 857 tanesi DC (Hızlı), 21 bin 132 tanesi AC (Yavaş) niteliktedir. Diğer yandan araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğini gösteren YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonları içinde bulunan şarj noktalarının sayısı ise 16 bin 586 adettir. Ülkemizde şarj hizmeti sunulan tüm şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görülebilmektedir. Elektrikli araç pazarında yaşanan hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemiz şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişlemesi ile şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması kurumun önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır" denildi.















