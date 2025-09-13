Türkiye'de sattığı ürünün yarısını burada üretiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için Türkiye hem bir stratejik pazar hem de üretim merkezi haline geldi. Samsung Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, dünyanın en önemli tüketici fuarı olan Berlin IFA'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürsoy, Türkiye’nin Samsung’un stratejik ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

Mert Gürsoy.

Tarihsel mirastan güçlü ekonomik ortaklığa

Türkiye ve Güney Kore arasındaki güçlü tarihsel bağların bugün ekonomik ilişkilere de yansıdığını vurgulayan Gürsoy, "Samsung Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği başarılar sayesinde, artık Samsung Electronics bünyesinde stratejik ülkelerden biri haline geldi. Pazar ve üretimdeki rakamlarla bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Stratejik üs haline geldi

Samsung’un ülkemizdeki yatırımlarına değinen Gürsoy, 2010 yılında İstanbul’da kurulan şirketin 2021’de fabrika yatırımıyla üretim kapasitesini genişlettiğini söyledi. Gürsoy, "Fabrikamızda cep telefonu üretiminin yanı sıra yerel şirketlerle iş birlikleri yapıyoruz. Televizyon, buzdolabı, ankastre ürünler, derin dondurucu ve elektrikli süpürge üretiminde de Türkiye artık bizim için önemli bir merkez oldu" diye konuştu.

Samsung’un Türkiye’deki üretim hedeflerini de anlatan Gürsoy, şunları kaydetti: "2016-2025 arasında Türkiye fabrikalarımızda 15 milyon adet üretim gerçekleştirdik. Yalnızca bu yıl 2,7 milyon adet üretim hedefliyoruz. Türkiye’de satılan Samsung ürünlerinin yüzde 50’den fazlası burada üretiliyor. Yani her iki Samsung ürününden biri artık Türkiye’de üretiliyor. Türkiye bizim için sadece bir pazar değil, aynı zamanda güçlü bir üretim üssü."

Hedefimiz 3 yılda 450 mağazaya ulaşmak

Samsung’un geniş satış ve servis ağına dikkat çeken Gürsoy, şu bilgileri paylaştı: "Türkiye’nin 81 ilinde 310’u aşkın mağazamız, 200’e yakın servis noktamız var. İzmir’de açtığımız Servis Eğitim Akademisi ile tüm servis personelimizin ürün kurulumundan bakıma kadar eğitimini üstleniyoruz. Önümüzdeki 3 yılda mağaza sayımızı 450’ye çıkaracağız. Bugün Türkiye’de 4 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz."







