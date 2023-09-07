|
Ekonomi

Türkiye'nin hayati önem taşıdığını belirten Japon Bakan müjdeyi verdi: Cazip teklifler var yatırımlar artacak

Türkiye'nin dünyada bulunduğu yerin hayati önem taşıdığını belirten Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura Türkiye'ye yönelik yatırımların artacağının müjdesini verdi. Türkiye'nin sunduğu birçok cazip teklif olduğunu ve bu yüzden birçok Japon firmasının da Türkiye'de organizasyonlarını büyüttüğünü vurgulayan Japon Bakan, ''Bizi cesaretlendiren ve birçok pazarda zorlayan Türk iş dünyasına büyük saygı duyuyoruz." dedi.

14:05 . 7/09/2023 Perşembe
AA
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fırsat barındıran gelişmekte ve büyümekte olan bir pazar olduğunu, Japonya'nın ülkeye olan yatırımlarının da devam edeceğini söyledi.


Türkiye'de şu anda 280 Japon şirketin faaliyet gösterdiğini belirten Nishimura, ülkede yaş ortalamasının 33 olduğunu aktardı.


Bakan Nishimura, ülkenin aynı zamanda önemli coğrafik avantajlara da sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dünyada bulunduğu yer hayati önem taşıyor. Türkiye kuzey, güney, doğu ve batıdan Orta Doğu, Afrika, Kafkas bölgesi, Orta Asya ve Avrupa'ya çok yakın bir konumda. Türkiye'nin sunduğu birçok cazip teklif var. Bu yüzden birçok Japon firması Türkiye'de organizasyonlarını büyütüyor. Bizi cesaretlendiren ve birçok pazarda zorlayan Türk iş dünyasına büyük saygı duyuyoruz.


Türk iş dünyası risk alan kişilerden oluşuyor. Onlar çok proaktif ve yüksek saygıyı hak ediyor. Afrika'da, Orta Asya'da, Ukrayna'da ve benzeri yerlerde çalışmalar sürüyor. Japon şirketleri, teknoloji sermayesi açısından iyi iş yapıyor. Türk iş adamlarıyla birleşerek üçüncü ülkelerde daha çok iş yapabilir. Küresel dünyada birlikte çalışarak, ileriye yönelik büyük bir potansiyele sahip olabiliriz."





#Japonya
#Türkiye
#Yasutoshi Nishimura
#Yatırım
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fransa - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?