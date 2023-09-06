Potansiyeli çok yüksek bir ülke

Türkiye ihracatının Uzak Doğu rotasındaki en önemli duraklardan olan Japonya ile stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Japonya ve Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesinde köprü görevi gören Japon Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu dün İstanbul’da düzenlendi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura’nın da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için önemli kararlar alındı.

Forumda konuşan Bakan Nishimura, Japonya'nın Türkiye gibi deprem yaşadığını hatırlatarak, Mart 2011'de Japonya'da deprem olduğunu, o dönemde Türkiye'den büyük destek aldıklarını söyledi. Nishimura, “Japonya 'bu sefer Türk halkına yapılan iyiliğin karşılığını verme sırası bizde' diyerek Türkiye'de yaşanan depremin ardından kurtarma ekiplerini gönderdi” dedi.

DAYANAMADIM GECE YARISI KEBAP YEDİM

1980 yılında Türkiye'ye ilk defa geldiğini hatırlatan konuk Bakan Nishimura, “O zamanlar Amerika'da okuyordum. Sınıfımda Türk arkadaşlar vardı ve onlarla beraber gelmiştik. Galata Köprüsü'nde yediğim ekmek arası balığın tadını unutamıyorum. Sonra Kapadokya'ya gitmiştim. Sonraları yine geldim. Türkiye'yi çok seviyorum. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldim ama dayanamadım kebap yedim” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ YÜKSEK

“Şu anda Türkiye; 85 milyon nüfusu ve yaş ortalaması 33 olan bir ülke. Türkiye, geleceğe yönelik büyük potansiyele sahip bir ülke haline geldi” diyen Japon Bakan ticaret ve yatırımın karşılıklı gelişmesi için ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlanması hususunda fikir birliğine vardıklarını anlattı ve şunları kaydetti: “Türk şirketlerinin Afrika kıtasında ve Orta Asya gibi bölgelerde çok aktif bir şekilde çalıştığını biliyorum. Aynı şekilde Ukrayna'nın yeniden imar çalışmaları ile ilgili ikili iş birliğimizin gelişmesi hususunda görüşme yapmıştık.”

BU YILKİ HEDEFİMİZ 6 MİLYAR DOLAR

Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Türkiye ile Japonya arasında ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliği konularını içeren ortak bir deklarasyon imzalayacağız. Karşılıklı ticaretin 5 milyar doları aşmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sene içerisinde ise 6 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı. Öte yandan ‘Türkiye-Japonya Enerji Forumu’nun başlatılmasına ilişkin “Ortak Bildiri” imzalandı.

Finans ve teknolojide iş birliği

Bakan Bolat, Türkiye-Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi’ni (TRINS) mümkün olan en kısa sürede Tokyo’da gerçekleştirme ve bu zirveleri bundan sonra düzenli olarak yapma kararı aldıklarını da söyledi. Bolat, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya’da yatırımlar noktasındaki iş birliği imkanlarını ve Ukrayna’daki savaşın bitimiyle beraber yeniden imar çalışmalarında Japonya ile Türkiye arasında finans, teknoloji ve yatırım iş birliği yapılması başlıklarını da görüştüklerini bildirdi.

Olpak’tan sağlık turizmi daveti

Türkiye-Japonya İş Forumu’nda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Bu anlaşma üçüncü ülkelere yönelik iş birlikleri geliştirmek açısından karşılıklı fayda sağlayacaktır. Diğer yandan, sağlık turizmi konusunda daha çok iş birliği yapmalıyız. Ayrıca daha fazla turizm farkındalığı oluşturmak faydalı olur. Japon yatırımcıları, Türkiye’nin taşıdığı büyük potansiyeli avantaja çevirmeye ve Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.







