Ekonomi Türkiyenin Otomobili bu örtünün altında
OTOMOTİV

Türkiye’nin Otomobili bu örtünün altında

Türkiye'nin Otomobili projesinde sona yaklaşıldı. Aralıkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtacağı milli otomobilin yönetim kurulu toplantısında ilk kez incelenen 1/4 maket model Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tam not aldı. C-SUV ve 500 kilometre menzilli elektrikli model, proje ortaklarının da beğenisini topladı.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Bakan Varank'la birlikte maketi inceleyen proje ortaklarının da ilk kez gördüğü model beğeni topladı.
Bakan Varank'la birlikte maketi inceleyen proje ortaklarının da ilk kez gördüğü model beğeni topladı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 1/4 boyutundaki maket modelini ilk kez inceledi.

TOGG YÖNETİMİ TOPLANTIYA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Yılsonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" mesajını paylaştı. Toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti. Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi.

ORTAKLAR DA BEĞENDİ

Söz konusu toplantıya Bakan Varank’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu üyelerinden Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ve Taha Yasin Öztürk de katıldı. Toplantıda sergilenen Türkiye'nin Otomobili 1/4 maketini inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, modelin görüntüsüne tam not verdi. Bakan Varank'la birlikte maketi inceleyen proje ortaklarının da ilk kez gördüğü model beğeni topladı.

ARALIKTA ERDOĞAN TANITACAK

Öğrenilen bilgiye göre Aralık ayına yetiştirilecek ve kamuoyunun beğenisine sunulacak Türkiye'nin Otomobili'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan test sürüşüyle tanıtacak. 500 kilometre menzile sahip elektrikli Türkiye'nin otomobili C-SUV tipi bir model olacak. 2021'de seri üretimine başlanacak otomobilin 2022'nin ilk yarısında yollara çıkması hedefleniyor.

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2030’A KADAR 5 MODEL ÇIKACAK

C-SUV'nin yanısıra 2030'a kadar model sayısı 5'i bulacak. Bunun yanı sıra o tarihe kadar geçen süre içinde 3 modelin güncellenmesi gerçekleşecek. Türkiye'nin Otomobili'nin belirlenen özellikleri daha önce Türk kamuoyu talepleri doğrultusunda kararlaştırılmıştı. Türkiye'nin Otomobili projesinin harekete geçireceği ekosistemin 15 yıl içinde GSMH'ya 50 milyar avro katkı sağlayacağını anlatan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Cari açığa olumlu katkısı 7 milyar avroya istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacak" açıklamasında bulunmuştu.

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