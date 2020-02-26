Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor.Hayırlı ve uğurlu olsun.🇹🇷🚢 pic.twitter.com/DH6virNe9Q
— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 26, 2020