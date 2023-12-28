2023 yılı içerisinde altın fiyatlarında bazı dalgalanmalar da yaşandı. Özellikle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı kararının ardından altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. Ancak, bu geri çekilme uzun sürmedi ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı. 2 Ocak 2023’te gram altın 1.097,76 TL’den işlem görürken 28 Aralık itibariyle gram altın 1.973,94 TL’yi gördü. Peki bir yılda altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata altın fiyatı bir yılda ne kadar kazandırdı?