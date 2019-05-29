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Ekonomi Tuzla Viaporta 100 bin turist
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tuzla Viaport’a 100 bin turist

Tuzla’nın turizme kazandırılması adına önemli bir adım atıldı. İDO, Viaport Marina ve MK Travel arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile 100 bin Orta Doğulu turistin Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelmesi sağlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa’dan Anadolu yakasına özel gemi kaldırılacak.
Avrupa’dan Anadolu yakasına özel gemi kaldırılacak.

Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar bu anlaşma sayesinde Tuzla’nın turist konusunda Sultanahmet ile yarışacağını ifade etti. Bayraktar, Yenikapı’daki İDO Terminali’nde gerçekleştirilen tören ve basın toplantısında, projeyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, Avrupa’dan Anadolu yakasına özel gemi kaldırdıklarını söyledi.

YALOVA VE BURSA SIRADA

Bayraktar, Viaport Marina’nın İstanbul’un vizyon projesi ve yeni yüzü olduğu belirterek, Viaport’un Temapark, Aqua Park ve Aslan Park gibi içinde barındırdıklarıyla bir yaşam merkezi haline geldiğini anlattı.

İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ ise projenin ileriye dönük olarak geliştireleceğini ifade ederek, Yalova ve Bursa’dan da benzer seferleri düzenleyebileceklerini söyledi. Viaport Marina’nın yatırım maliyetinin 350 milyon dolar olduğu da bildirildi.

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