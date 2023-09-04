TV pazarı globalde küçüldü Türkiye’de büyüdü

Türkiye’nin diğer Ortadoğu, Afrika ve hatta Avrupa pazarına kıyasla ‘premium oriented’, yani premium özelliklere sahip inovatif ürünlere odaklandığını belirten Samsung Electronic Türkiye Görüntü ve Ses Sistemleri Pazarlama Direktörü Erkan Yıldırım, “Üst düzey modellerde Türkiye’de ciddi bir yükseliş var. Bu daha önce hiç görülmeyen bir düzeyde” dedi.

Erkan Yıldırım

TÜRK TÜKETİCİ KAMPANYAYI BEKLİYOR

Berlin IFA Fuarı sebebiyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Yıldırım, 2024’ten itibaren satın alma alışkanlıklarının normal bir seviyeye geleceğini ve tüketim seyrinde ekonomide alınan kararların etkili olacağını ifade etti.

Türkiye’de adet bazında geçen yıl TV satışlarının 2.2 milyon adetle kapandığını paylaşan Yıldırım, bu yıl ise 2.5 milyona ulaşılabileceğini ve sektörün ilk 6 ayda pozitif bir seyir izlediğini söyledi. Samsung global pazarında Türkiye’nin ilk 20’de olduğu bilgisini veren Yıldırım Türk tüketicilerin kampanyaya duyarlı olduğunu da kaydetti. Yıldırım, küresel pazardaki süreci şöyle özetledi:

“Batı Avrupa’da cirolarda yüzde 18, Çin’de de benzer oranlarda daralma söz konusu. Japonya ve Güney Kore’de ise bu daralma yüzde 20’yi buluyor. Dünyada tüketimle ilgili ciddi daralma var. 2024’te pozitif tabloyu kur da etkileyecek; sektörü en çok belirleyen şey kur. Bin 500 dolar üstü ürünler 2 yıl önce yüzde 5.3 oranındayken, şimdi yüzde 22.”

Mustafa Tolunay Aslan

YILIN İLK YARISINDA POZİTİF GÖRÜNÜM

Samsung Electronics Türkiye Beyaz Eşya Pazarlama Direktörü Mustafa Tolunay Aslan ise deprem felaketinin etkilerine rağmen beyaz eşya satışlarında tahmin edilen düşüşlerin yaşanmadığını ve tüketicinin her geçen gün geniş hacimli ürünlere daha çok yöneldiğini söyledi. Aslan, yılın ilk 6 ayında sektörün satış anlamında pozitif bir görüntü verdiğini belirtti. Aslan 2023’ün ilk 7 ayın beyaz eşya satışlarında beklenenden daha iyi ilerlediğini kaydederek, şunları söyledi: “Buzdolabında adet bazında yüzde 9, çamaşırda yüzde 10 büyüdük. Kurutucu pazarı da ciddi oranda büyüdü, geçen yıla göre ilk 6 ayda yüzde 90 oranında büyüme söz konusu.”







