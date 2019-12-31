Ekonomi Varlık Fonu, Borsa İstanbuldaki payını yüzde 90,60a yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TVF, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti

Varlık Fonu, Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a yükseltti

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yüzde 10'luk hisselerini satın alarak Borsa İstanbul'daki payını yüzde 90,60'a çıkardı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan yazılı açıklamada, geçen aylarda kamuoyuyla paylaştıkları üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yüzde 10'luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul'daki paylarını yüzde 90,60'a çıkardıkları belirtildi.

Türkiye Varlık Fonu’ndan İstanbul Finans Merkezi'ne stratejik yatırım
EKONOMİ
Türkiye Varlık Fonu’ndan İstanbul Finans Merkezi'ne stratejik yatırım
  • Açıklamada, "Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul'daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye’nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'ye inanan ve Borsa İstanbul’a değer katan EBRD'ye teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Türkiyeyi dışlama projeleri akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.
İdamın 13. yıl dönümünde

İdamın 13. yıl dönümünde

​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.
Kartal'da<br> korkutan görüntü

Kartal'da
korkutan görüntü

​Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Füzelerin menzilinden çıkıyor

Füzelerin menzilinden çıkıyor

Akıncı TİHA'larda kritik gelişme: yüksek irtifada uçacak.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

Her vatansever<br>tercihini Türk'ten yana yapmalı

Her vatansever
tercihini Türk'ten yana yapmalı

Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu.
Araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretleri belli oldu

Ücretler 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Boeing THY'ye<br>tazminat ödeyecek

Boeing THY'ye
tazminat ödeyecek

​THY'den KAP'a flaş 737 Max duyurusu.
İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Galatasaray iki futbolcu ile anlaşma sağladı.
60 ile yağış uyarısı

60 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Sigaraya<br> vergi artışı yok

Sigaraya
vergi artışı yok

​2020'nin ilk yarısında sigaraya vergi artışı uygulanmayacak.
İngilizler sırada

İngilizler sırada

​Muriqi için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar.
Örgütsel dokümanlarla yakalandılar

Örgütsel dokümanlarla yakalandılar

​İzmir'de yılbaşı öncesi 8 DEAŞ'lı yakalandı.
Sızma girişiminde<br> ağır darbe aldı

Sızma girişiminde
ağır darbe aldı

Çatışmalarda Hafter'in 10 milisi öldürüldü.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı
Hayat

Kim Milyoner Olmak İster'de Sabri Sarıoğlu sorusu seyirciyi kızdırdı

ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 855. bölümü yayımlandı. Bu hafta futbolcu Sabri Sarığolu'nun içinde bulunduğu soru damga vurdu. Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun bir sorunun şıklarının içinde yer alması sosyal medya kullanıcıları adeta isyan ettirdi.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.