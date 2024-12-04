Üç girişimci Bodrum'a değer katıyor

İnşaat sektöründeki 12 yıllık tecrübesine dayanarak, 2022 yılında iki ortağıyla birlikte Porta Vita markasını kuran Koray Özkurt, Bodrum’da inşaat faaliyetlerine başladı. Üç iş insanı olarak, tecrübelerini Bodrum’a değer katacak projelere dönüştürmek için bir araya geldiklerini ifade eden Özkurt, “Porta Vita markası altında ilk projelerimizi, Bodrum’un köy havasını koruyan Meşelik’te hayata geçiriyoruz. Meşelik’teki projemiz, 7 adet dubleks villadan oluşuyor. Modern ve lüks mimarinin, otantik köy yaşamının unsurları ile buluştuğu bir yaşam alanı tasarladık” dedi.





İKİNCİ PROJENİN TEMELİ ATILIYOR

Meşelik projesinde 2025’in ilk çeyreğinde anahtarları teslim etmeyi planladıklarını dile getiren Koray Özkurt, şöyle konuştu: “Sonraki projemiz Porta Vita Yahşi ise müstakil iki villadan oluşan üst segment butik bir proje. 2025’in ilk çeyreğinde temelini atmayı planlıyoruz. Bu proje tamamlandığında, Bodrum’un en benzersiz ve ayrıcalıklı yaşam alanlarından biri olacak. Her iki projede de yeşil dokuyu ve doğayı koruma prensibini ön planda tuttuk. Doğa ile bütünleşen, sakin, ferah ve yüksek kalitedeki bu alanlar, panoramik manzarasıyla ve mimari detaylardaki uyumuyla sakinlerine zengin bir mekânsal deneyim sunacak. Bizim için güven, kalite ve estetik en öncelikli değerler. Bu doğrultuda, projelerimizin yüzde 80’i tamamlanmadan yeni projelere başlamamak gibi bir ilke kararı aldık.”





BODRUM’DA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ HAREKETLENDİ

Firma olarak öncelikli hedeflerinin Bodrum’da kaliteli ve estetik yapılar inşa etmek olduğunun altını çizen Özkurt, “Projelerimizde modern mimari anlayışını, çevreye duyarlılığı ve işlevselliği bir araya getiriyoruz. Meşelik projemiz, doğal güzelliklerle iç içe bir yaşam sunarken, Yahşi projemiz de bölgenin ruhuna uygun tasarımı ve güçlü altyapısıyla öne çıkacak” diye konuştu. Bodrum’un, Türkiye'nin en gözde turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Özkurt, bölgede gayrimenkul sektörünün de hareketlendiğini ifade etti.





GAYRIMENKUL YATIRIMI 5 YILDA %40 KAZANDIRDI

Son 5 yılda Bodrum’da gayrimenkul yatırımlarının yüzde 40’ın üzerinde değer kazandığını dile getiren Koray Özkurt, “Özellikle villa ve yazlık konutlara olan talep zirveye ulaştı. Turizm sezonunda konut fiyatlarında yüzde 15-20 oranında artış görüyoruz. Artan nüfus, bölgede konut ve altyapı ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Porta Vita olarak, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler geliştirerek bölgeye değer katıyoruz. Yatırımcılar artık doğayla iç içe, güvenli ve geniş yaşam alanlarını tercih ediyor” açıklamasında bulundu.



