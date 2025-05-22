Üç yıllık enflasyon tahmini belli oldu: Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 2. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan açıklamasında, "Enflasyonun 2025’te %24’e, 2026’da %12’ye ve 2027’de %8’e gerileyeceği tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına ilişkin ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde bilgilendirme toplantısında açıkladı. Toplantı kapsamında yıl sonu ile önümüzdeki iki yıla yönelik enflasyon tahminleri paylaşıldı. Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak açıklamıştı. Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi.
Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.
Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.