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Üç yıllık enflasyon tahmini belli oldu: Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı

Üç yıllık enflasyon tahmini belli oldu: Fatih Karahan enflasyon raporunu açıkladı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:3822/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fatih Karahan enflasyon raporunu açıklıyor
Fatih Karahan enflasyon raporunu açıklıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın 2. Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Karahan açıklamasında, "Enflasyonun 2025’te %24’e, 2026’da %12’ye ve 2027’de %8’e gerileyeceği tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılına ilişkin ikinci Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'nde bilgilendirme toplantısında açıkladı. Toplantı kapsamında yıl sonu ile önümüzdeki iki yıla yönelik enflasyon tahminleri paylaşıldı. Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için ise yüzde 8 olarak açıklamıştı. Yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi.

Karahan açıklamalarında şunları kaydetti:

Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.

Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Fatih Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;
Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz.
Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık.
Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.
Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.
Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır.
Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir.
Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır.
İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır.
Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.
İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalmıştır."
2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz.
2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir.
Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir.
Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir.
Son yaşanan zirai don hadisesinden en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,5 civarında.
Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor.
Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi.
Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir.
Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.
Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir.
Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir.
Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdüreceğimizi esas aldık.
Politika tepkisiyle tahminler üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengelemiştir.
Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."


#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Fatih Karahan
#enflasyon
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