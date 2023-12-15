Ücretli çalışan sayısı ekim ayında yüzde 2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı konut satış verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları da kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,5 azalarak 2 bin 342 oldu.