Ucuz motosiklet otomobile rakip

Otomobilden sonra en yaygın ulaşım taşıtı haline gelen motosikletlerin trafikteki sayısı 3,5 milyona ulaştı. Motosiklet aynı zamanda pandemi sebebiyle bireyselleşen ulaşım, çip krizi ve trafik gibi etkenlerden ötürü araç almak isteyenlerin tercihi haline gelmeye başladı. Türkiye’de pandemiyle birlikte talebi her ay ortalama yüzde 50’nin üzerinde artan motosikletlerin pazarı 2019’da 140 binler civarındayken 2020’de bu rakam tüm segmentlerde toplam 208 bin adet bandına çıktı. 2021’de ise bu durum daha da ivme kazanarak ilk 6 ayda toplam rakam 118 bin adede yükseldi. Bu rakam 2020’nin ilk 6 ayında ise 86 bin adetti.

OTOMOBİL FİYATLARI ULAŞILAMAZ BOYUTTA

İkinci el araç ilan platformu arabam.com, motosiklet hakkında vatandaşların düşüncelerini araştırdı. 711 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre, “hangisini kullanırsınız?” sorusu sorulduğunda tüketicilerin yüzde 52,4’ü motosiklet, yüzde 47,6’sı scooter motosiklet tercih edeceğini belirtti. Katılımcılara neden motosiklet tercih ettiği sorulduğunda ise yüzde 38,5’i bir yaşam tarzı olarak benimsediği için motosiklet tercih edeceğini vurguladı. Katılımcıların yüzde 24,8’i sıkışık trafikte avantajlı olduğu için, yüzde 19,7’si araba fiyatları yüksek olduğu için, yüzde 8,5’i hız tutkunu olduğu için, yüzde 5,1’i motosiklet muayenelerinin arabalara göre daha ucuz ve 2 yılda bir yapıldığı için ve yüzde 3,4’ü uzun yolculuklarda da kullanılabildiği için motosikleti tercih edeceğinin altını çizdi.

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TRAFİK CAZİP HALE GETİRDİ

Scooter motosikletleri tercih etme sebepleri sorulduğunda ise tüketicilerin yüzde 69,7’si şehir içi pratik ve konforlu ulaşım sağlamak istediği için tercih edeceğini söyledi. Tüketicilerin yüzde 10,7’si muayenesinin ucuz ve 2 yılda bir olduğu için, yüzde 9’u yakıt tüketimi düşük olduğu için, yüzde 8,2’si otomatik vites olduğu için, yüzde 2,5’i bagaj alanı geniş olduğu için tercih edeceğini söylüyor.

ORTALAMA MOTOR FİYATLARI 20 BİN TL

Motor hacimleri ve türüne göre fiyat değişkenliği gösteren motosiklet piyasasında ihtiyaç gören bir 50 cc bir scooterın fiyatı 10 bin liradan başlıyor. Ortalama kalite bir scooterın fiyatı ise 20 bin lirayı buluyor. Teknoloji, donanım ve motor hacmi yüksek motosikletler ise 30 bin liradan başlıyor. Üst fiyat sınırının olmadığı sektörde ise en çok satılan motor hacim aralığı 50-250 cc olarak gösteriliyor. 50 cc ve altı motosikletler A2 ehliyet gerekmeksizin B sınıfı otomobil ehliyeti ile kullanılabiliyor. Yakıt verimliliği olarak ise 6 litre deposu olan 50 cc bir motosiklet 100 kilometrede ortalama 2,5 litre yakıtla ortalama 250 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Kurye iş kolunun gelişimiyle talebin arttığı motosiklette, bu işi yapan kişiler ortalama aylık 8 bin lira kazanabiliyor.

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MOTOSİKLETTE YÜZDE 25 ARTIŞ

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya, “Bu sene motosiklet kayıtlarında yüzde 25 gibi bir artış var. Kullanıcı sayısının 2021’de 240 binlere ulaşmasını bekliyoruz. Ancak nüfusa oranla tabii ki bu sayı oldukça düşük. Dövizde yaşanan artışa bağlı motosiklet pazarındaki fiyat artışı, vergi yükleri gibi çeşitli nedenler bizi zorlasa da arz talep dengesini doğru kurmaya çalışıyoruz. Öte yandan her yıl olduğu gibi bu yıl da scooter ilgisi devam ediyor. 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilgi çoğaldı. Kurye sektöründeki canlılıkta bu segmentte büyüme yaşanmasına sebep oldu” açıklamasında bulundu.

Yamaha Motor Türkiye Ülke Direktörü Hakan Kaya

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