Ekonomi Ukraynada savaş gerilimi piyasaları çarptı
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'da savaş gerilimi piyasaları çarptı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, bugün de fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor. Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle beraber pek çok ülkede borsalar, haftaya düşüşle başladı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Ukraynada savaş gerilimi piyasaları çarptı
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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, bugün de fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor. Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle beraber pek çok ülkede borsalar, haftaya düşüşle başladı.

Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2 değer kaybederek 3.473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,8 azalarak 1429 puana geriledi. MICEX ve RTS endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 5’e yakın değer kaybetmişti.

BORSALAR HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 azalarak 7.574 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kaybıyla 6.860 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 azalışla 8.560 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 3 gerileyerek 26.158 puana düştü.

  • Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de jeopolitik risklerden payını aldı. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,56 azalışla 2.019 puandan başlarken, kapanışı ise yüzde 2,39 düşüşle 2.002 puandan yaptı. Yurt içinde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

PETROL FİYATLARI 95 DOLARI GEÇEBİLİR

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalarak 3.428 puan ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.704 puan oldu. Japonya’da, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 27.080 puandan kapandı.

Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 2,3 kayıpla 56.816 puana, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 124.564 puana geriledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin açıklamalar başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Ham petrolün varili 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi görerek, 95 dolara kadar yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında son durum
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Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda deprem etkisine neden oluyor.
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Rusya-Ukrayna gerginliği ile ülkelerin vatandaşlarını ve diplomatlarını bir bir geriye çağırmasının ardından endişelerin arttığını belirten İslam Memiş, bunun piyasalara olan olası etkisini değerlendirdi.
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İslam Memiş, mart ayındaki FED'in beklenen faiz artırımı kararına kadar alınan pozisyonları şöyle anlattı:
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'ALIM FIRSATI İÇİN HALEN UMUDUMU KORUYORUM'<br><br>\"Gram altın aralıkta önce 630 lira seviyesinden yüzde 50 alım yaptık. Diğer yüzde 25'ini ise 778-780 lira aralığından aldı. Ortalaması 680 liraya geldi. Geri kalan yüzde 25 için ise 720-750 bandını bekliyoruz. <br><br>
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Olabilir mi? Şubat ayı jeopolotik risklerle manipüle ediliyor. Olmadı mart ayından 720-750 bant aralığında alım fırsatı için halen umudumu koruyorum. Bu yüzde 25'i alamayanlar, herhangi bir savaş patlak verse dahi, en azından yüzde 75'ini almış oldu.\"
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RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ ALTIN PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK? <br><br>Peki bu hafta bizleri neler bekliyor? Rusya Ukrayna gerilimi piyasaları nasıl etkileyecek? İşte İslam Memiş'in yatırım tavsiyesi olmayan yorumları:
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GRAM ALTIN NE OLUR?<br><br>\"Gram altında ise 790 liraya kadar geriledikten sonra 808 lira seviyesinden kapanış yaptı. 800 lira seviyesinin üzerinde gram altın alınmaz 770 ya da 750 bandına gerileyince alabilirsiniz. Bu düşüncem halen geçerli. Sepetinizdeki düşük maliyetli altın ve dolarınıza dokunmayın, daha bir süre bu düşük maliyeti yakalayamayacaksınız.<br>
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Ons altın 1820 dolardan yükselip 1861 dolardan kapanış yaptı. Enflasyondan sonra yukarı yönlü hareketler olması gerekiyordu. Biden'ın açıklamaları olmasaydı 1790 dolara kadar düşüş görecektik. Ancak jeopilitik riskler hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Ancak çatışma olacağını tahmin etmiyorum yükselişler de bu yüzden kalıcı olmayacaktır.
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Eğer çatışma olursa 2000 dolarları zorlayan bir ons altın görürüz ki o zaman bambaşka bir dünya ekonomisini yorumluyor oluruz. Şubat sonuna kadar beklemek daha mantıklı karar.
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Rusya Ukrayna gerginliği nereye gidecek bilmiyoruz. ABD, Rusya'nın önümüzdeki hafta Ukrayna'yı işgal edeceğini söylüyor. Ben de bunun manipülasyon olduğunu, enflasyonu unutturmak için yapıldığını düşünüyorum.
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İsrail de devreye girdi ve vatandaşlarını geri çağırdı. Bakalım kimin dediği doğru çıkacak. Dünyadaki bütün insanlar şu anda enflasyonla fakirleştiriliyor. Varlıkları manipülasyonla alıyorlar. Geçici enflasyon denilerek yapıldı şimdi de Rusya-Ukrayna gerginliğiyle yapılıyor.\"<br>
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GRAM ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT PAZARTESİ<br><br>Geçtiğimiz haftayı 800 liradan kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?<br>Gram altın fiyatları 14 Şubat Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 807 lira alış ve 809 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.<br>
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT PAZARTESİ<br><br>Çeyrek altın fiyatları 14 Şubat Pazartesi günü saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 1.286 lira alış ve 1.315 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. <br>
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SPOT ALTIN TLGR FİYATI<br><br>804,27<br>804,43<br>
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ALTINONS ($) FİYATI<br><br>1.852,57<br>1.852,95<br>
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI<br><br>5.147,33<br>5.244,86<br>
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YARIM ALTIN FİYATI<br><br>2.565,62<br>2.630,48<br>
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ZİYNET ALTINI FİYATI<br><br>5.147,33<br>5.244,86
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ATA ALTIN FİYATI<br><br>5.326,64<br>5.459,63<br>
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI<br><br>438,66<br>531,44<br>
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI<br><br>727,06<br>753,91<br>
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Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altında son durum
Rusya-Ukrayna krizinde savaşın giderek sık dillendirilmesi ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna Rusya savaşı gerilimi gölgesinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değer artışı yaşanıyor. Gram altın 800 liranın üzerinde haftaya başladı. Peki, Rusya Ukrayna gerginliği çatışmaya dönüşürse piyasaları nasıl etkileyecek? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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