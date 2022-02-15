Ukrayna'da savaş gerilimi piyasaları çarptı

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, bugün de fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor. Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle beraber pek çok ülkede borsalar, haftaya düşüşle başladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, bugün de fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor. Ukrayna sınırında artan jeopolitik risklerle beraber pek çok ülkede borsalar, haftaya düşüşle başladı.
Moskova Borsası (MICEX) endeksi yüzde 2 değer kaybederek 3.473 puana düşerken, RTS endeksi de yüzde 2,8 azalarak 1429 puana geriledi. MICEX ve RTS endeksi geçen haftanın son işlem gününde yüzde 5’e yakın değer kaybetmişti.
BORSALAR HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI
İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,13 azalarak 7.574 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 2,16 değer kaybıyla 6.860 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 2,7 azalışla 8.560 puanda ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 3 gerileyerek 26.158 puana düştü.
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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi de jeopolitik risklerden payını aldı. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 1,56 azalışla 2.019 puandan başlarken, kapanışı ise yüzde 2,39 düşüşle 2.002 puandan yaptı. Yurt içinde, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam etmesiyle hisse bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.
PETROL FİYATLARI 95 DOLARI GEÇEBİLİR
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalarak 3.428 puan ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.704 puan oldu. Japonya’da, Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 düşüşle 27.080 puandan kapandı.
Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 2,3 kayıpla 56.816 puana, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 124.564 puana geriledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin açıklamalar başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Ham petrolün varili 2014’ten bu yana en yüksek seviyeyi görerek, 95 dolara kadar yükseldi.