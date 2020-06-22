Ulaşılabilir SUV’la yeni rekor kıracak: Jeep motor ve model yelpazesini genişletiyor

Alfa Romeo ve Jeep, yılın ilk beş aylık dönemini değerlendirerek, güncel yıl sonu hedeflerini paylaştı. Her iki markanın, yılın ikinci yarısında yakalayacağı ivmeyle pazar payını artıracağını ifade eden Marka Direktörü Özgür Süslü, özellikle satışa çıkacak yeni Jeep modelleriyle premium sınıfta geniş kitlelere ulaşacaklarını aktardı.

PREMİUM SUV’DA REKOR KIRACAK

Alfa Romeo ve Jeep’in yılın ilk beş ayında satışlarını yüzde 40 artırdığını vurgulayan Süslü, “Sene başında pazar tahminimiz 550 bin adetti. Bunun içerisinde 55 bin adetlik premium pazar bekliyorduk. Kendimiz için ise yüzde 130’luk bir büyüme ile 5 bin 500 adet hedef koymuştuk. Amacımız, yüzde 10 pazar payına ulaşarak premium pazarında payımızı 4 puan artırmaktı. Son 3 aydır yaşanan pandemi süreciyle birlikte öngörümüzü, 470 bin adet olarak güncelledik. Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kayıpların ardından, bundan sonraki dönemde pazarın canlı olmasını bekliyoruz. Alfa Romeo ve Jeep için yüzde 10 pazar payı hedefimizi koruyoruz. Satış hedefimizi de pazara paralel olarak 4 bin 500 adet olarak güncelledik. Bunu gerçekleştirirsek, 2015 yılına ait 4 bin 300 adetlik rekoru, pandemi döneminde kırmış olacağız” şeklinde konuştu.

YENİ MOTORLARLA UYGUN FİYATA SUV

Türkiye’de satışa sunulacak yeni model ve motor seçenekleri hakkında bilgiler veren Süslü, “Üretimi Avrupa’ya taşınan Compass, pazarda daha iddialı şekilde yerini alacak. Yeni 1.3 litre Firefly motorlu benzinli otomatik seçeneği ve 1.6 litre dizel motor seçeneğiyle bu sınıftaki yerimizi genişleteceğiz. Bu yıl pazara sunacağımız bir diğer önemli yenilik ise Compass 4xe Plug-in Hibrit olacak” diye konuştu. Temmuz’da Renegade’e yeni bir motor seçeneği daha ekleneceğini de duyuran Özgür Süslü, 1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motorlu Renegade’in Jeep ürün gamının en ulaşılabilir modeli olacağı bilgisini verdi.

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189 BİN 900 LİRAYA RENEGADE SATACAK

Renegade’in yılın ilk 5 ayında 922 adet satışla, sınıfında en çok tercih edilen üçüncü model konumunda bulunduğu bilgisini veren Özgür Süslü, Temmuz ayında modelin ürün gamına yeni bir motor seçeneği dahil olacağını duyurdu. Özgür Süslü, “1.0 litre hacminde turbo beslemeli yeni nesil Firefly motor ile Renegade, 124 gram karbon emisyonu ile çevreye saygılı ve 5.4 litre tüketim değeriyle tasarruflu bir seçenek olacak. Ayrıca, 189 bin 900 TL’lik rekabetçi başlangıç fiyatıyla Jeep ürün gamında en ulaşılabilir model olarak yerini alacak” dedi.

2022’DE 40 MİLYON SUV SATILACAK

Özgür Süslü

Özgür Süslü, açıklamasında Jeep’in gelecek vizyonuyla ilgili hedefler de paylaştı. Süslü, “Son yıllarda dünyada SUV rüzgarı esiyor. 2018’de dünyada 32 milyon SUV satılırken bu rakamın 2022 yılında 40 milyona yaklaşmasını bekliyoruz. Jeep’in gelecek vizyonu, dünyada satılan her 5 SUV’dan birinin Jeep olması. Türkiye’ye baktığımızda ise 2018 yılında 100 bin adet civarında SUV satılırken bu rakamın 2022 yılına kadar 250 bin ila 300 bin bandına büyümesini bekliyoruz. 2022 hedefimiz, her 15 SUV’dan birini satarak 10 bin adede ulaşmak. Bunu yaptığımızda, Türkiye pazarında 10 bin barajını aşan nadir SUV markalarından biri olacağız. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece SUV satarak Türkiye’de premium pazarda ilk 3 oyuncu arasına girmek istiyoruz” dedi.