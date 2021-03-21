​Üretici artan maliyetten şikayetçi

Ara mallardan nihai ürünlere kadar her şeyin fiyatı artınca yüksek faiz, üretim maliyetinin artışı ve enflasyon sarmalı oluşuyor.

Merkez Bankası’nın faizleri yüzde 19 seviyesine yükseltmesi ardından gözler perakende sektöründeki fiyatlara çevrildi. Merkez Bankası’nın son hamlesini eleştiren ekonomistler, özellikle perakende fiyat artışlarının izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü yüksek faiz, işletmelerin krediye erişimini zorlaştırdıkça, söz konusu maliyet artışları ister istemez perakende fiyatlara yansıyor. Ekonomistler, yüksek faizin özellikle perakende sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıyor. Üretici maliyetlerinde faizlerdeki yükseliş kaynaklı sorunlar, bir şekilde sokağa yansıyor.

KOBİ’LER BANKA KREDİSİNE MUHTAÇ

Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu kredi maliyetlerini yükseltmesi, fiyat artışı yani enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle küçük esnaf ve ülke ekonomisinin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lerin ne yapacağı merak konusu oldu. Ülke ekonomisinin bel kemiği ve istihdamın yüzde 75’ini karşılayan KOBİ’lerin büyük bir kısmı banka kredileri ile yatırım yapıyor ve iş alanını genişletiyor. Yüksek faiz ortamında kredi bulmak isteyen bu işletmelerin ister istemez perakende fiyatlarında artışa gitmeye mecbur kalacağına dikkat çekiliyor.

MALİYET ARTIŞI ENFLASYONU ARTIRIYOR

Yeni yatırım yapmak veya mevcut işini büyütmek isteyen işletme sahiplerinin pandemi şartlarındaki zorlaşan iş yapma ortamları yüksek faizlerle daha da daralmış durumda. Hal böyle olunca, çıkış yolu arayan üreticilerin artan maliyetleri karşılamak adında, tüketiciye ulaşan nihai mallarda yani ürettiği üründe fiyat artışı kaçınılmaz oluyor.

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YÜKSELEN ETİKET FİYATI SONRADAN GERİ ÇEKİLMİYOR

Bu durum da enflasyonu tetikliyor. Aslında yüksek faiz bir maliyet artışı ve enflasyon sarmalına neden oluyor. Yüksek maliyetle kredi alan işletme sahibi, bu gideri karşılamak için ürünlerine zam yapıyor. Üretimde kullanılan ara mallardan, raflarda yerini alan nihai ürünlere kadar her şeyin üretim maliyeti artınca ister istemez enflasyon daha da güçleniyor. İşin kötü yanlarından biri de yükselen fiyatların sonrasında geri çekilmemesi oluyor. Söz konusu fiyat artışı gıdadan, elektroniğe; tekstilden gayrimenkule kadar onlarca sektörü olumsuz etkiledikçe, perakende fiyatlarda bir dalga halinde fiyat artışlarına neden oluyor.

KOBİ’LERİN BAŞKA ÇARESİ YOK

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Kadir Tuna, yüksek maliyetlerin perakende sektörüne etkisini şöyle özetledi: “Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 98’i KOBİ’lerden oluşuyor. KOBİ’lerin birçoğunun öz kaynağı yetersiz. Ağırlıklı olarak banka kredileri ile ayakta kalmaya çalışıyor. Bu işletmeler dışardan sağladıkları kaynağı nerede kullanıyor diye baktığımızda hem işletme sermayesi hem de aktiflere yatırımın finansmanında kullandıklarını görüyoruz. Birçoğunun sermaye piyasasından kaynak temin edebilme imkânı da yok. Banka kredileri bu yönüyle işletmeler için hayati rol oynuyor. Burada işletmelerin karşına finansman maliyetleri çıkıyor”.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Her işletmenin piyasa koşullarında en uygun faizle finansman temin etmek istediğine dikkat çeken Tuna, “Ancak yüksek faizle borçlanma zorunda kalındığında işletmelerin yeni yatırım yapması yada makine alması güçleşiyor. İşletme sermayesi için katlanılmak zorunda kalınan yüksek faiz ile faaliyetlerin sürdürülmesi pek mümkün olmuyor. Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde işletmelerin yatırımlar azaldığı gibi yeni işe alımlarda zorlaşıyor” ifadesini kullandı.