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Ekonomi

Üreticiye nefes tüketiciye refah getirecek çözüm

Akın Ali Polat
04:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:18 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesi ziyaretinde çiftçilerle birlikte sarımsak hasadına katıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli ilçesi ziyaretinde çiftçilerle birlikte sarımsak hasadına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarım sektöründe üretici ve tüketici arasındaki bağı güçlendirerek yerel ekonomiye canlılık getirmeyi hedefleyen "Haydi Tarladan Sofraya" projesini hayata geçiriyor. Ürünlerini satmak isteyen üreticiler, Gaziantep Belediyesi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 42 bin kişi arasından seçilecek. Başvurular, Gaziantep Zabıta Daire Başkanlığı Haller Müdürlüğü'nden yapılacak. Değerlendirmede, mahsullerin çeşidi ve üretim miktarı belirleyici olacak. Üretici talebinin beklenenden yüksek olması halinde ise haftanın her gününe tek ürün satışı olacak şekilde düzenleme gerçekleştirilecek.

5 SATIŞ NOKTASI VAR

Projenin ilk etabında, üreticilerin ürünlerini doğrudan vatandaşlara sunabileceği 5 satış noktası belirlendi. Mehmet Akif Ersoy Pazar Yeri, Alaeddin Yavaşca Eğitim Merkezi yanı (Karataş), Derekenarı Tur Otobüsleri Park Alanı (Kalealtı), Kırsal Terminal içi (Çıksorut) ve Kuzeyşehir 1. Etap'ta kurulan bu noktalar, üreticilerin pazar sıkıntısını ortadan kaldıracak önemli bir çözüm sunuyor. Ayrıca, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda satış noktalarının sayısı ilerleyen dönemlerde artırılacak.

TARLADAKİ ÜRÜN HIZLA SOFRAYA ULAŞACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Buradan çıkan ürünün çok hızlı bir şekilde şehre ve tüketiciye ulaşması gerekiyor. İl Başkanımızla birlikte sahayı gezdiğimizde böyle bir ihtiyacı gördük. Bu ihtiyacı görünce de biz çözüm üretme ve halkımızın derdine derman olma noktasında 22 yıldır alandayız" dedi.




#Üretim
#Tüketim
#Ekonomi
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