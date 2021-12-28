Ekonomi Ürün sigortası şartları hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ürün sigortası şartları hazır

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
​Ürün sigortası şartları hazır ​
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 2022 Yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Genel Şartlar ile Tarife Talimatları yayınlandı.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) açıklamasına göre; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla; Bitkisel Ürün Sigortası’nda, dolu paket risklerinin heyelan riski hariç olmak üzere muafiyet oranı yüzde 8, müşterek sigorta oranı yüzde 0 olacak şekilde standart hale getirildi. Sıcak hava zararı ile yağmur risklerinin muafiyet oranı yüzde 8, müşterek sigorta oranı yüzde 30 olacak şekilde standart hale getirildi.

Fide ve yapraklanma döneminde don riskinin yeniden ekim dikime neden olacak şekilde meydana getirdiği zararlar, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber ve patlıcan ürünlerinde ilk defa kapsama alındı.

Dolu Ağı ve Destek (telli terbiye) Sistemlerinde taşıt çarpması ve dolu ağırlığı riskleri için muafiyet oranı yüzde 10’dan yüzde 8’e; altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm (sofralık), üzüm (kurutmalık), üzüm (şaraplık) ürünlerinde sıcak hava zararı riski için muafiyet oranı yüzde 10’dan yüzde 8’e; kayısı ürünü için don riski müşterek sigorta oranı yüzde 40’dan, yüzde 35’e indirildi. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda, 2022 yılına özel devlet destek oranı yüzde 60’dan yüzde 70’e yükseltildi. Yine 2022 yılına özel olarak, eşik verim oranı, yüzde 70’den yüzde 80’e yükseltildi.

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