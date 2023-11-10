Vakıfbank iştiraki Vakıf Faktoring halka arz ediliyor

Vakıf Faktoring
"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.11.2023 tarihli toplantısında, bağlı ortaklığımız Vakıf Faktoring A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzı ile ilgili gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu halka arz süreci kapsamında; Vakıf Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve gerekli diğer işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Vakıf Faktoring A.Ş. tarafından 09.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."