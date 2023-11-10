|
Ekonomi

Vakıfbank iştiraki Vakıf Faktoring halka arz ediliyor

VakıfBank, iştiraki olan Vakıf Faktoring A.Ş'nin şirket paylarının halka arz edilmesi ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılması kararı aldı.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:29 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vakıf Faktoring

Vakıf Faktoring

Konu ile ilgili yapılan KAP açıklaması şöyle:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 09.11.2023 tarihli toplantısında, bağlı ortaklığımız Vakıf Faktoring A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzı ile ilgili gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.


Söz konusu halka arz süreci kapsamında; Vakıf Faktoring A.Ş. esas sözleşmesinin tadil edilerek sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi ile kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve gerekli diğer işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Vakıf Faktoring A.Ş. tarafından 09.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur."




#Vakıf Faktoring
#Vakıfbank
#Halka arz
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kış hastalıkları kapıda! Bu bitkisel çayları içerek soğuk algınlığından korunabilirsiniz